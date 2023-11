X Factor licenzia Morgan. Via il giudice dal talent show musicale

La notizia è stata data dalla stessa produzione di X Factor 2023 a seguito di ripetuti comportamenti del giudice Morgan ritenuti incompatibili e inappropriati durante il corso dello show televisivo musicale.

Morgan è fuori da X Factor 2023

Un comportamento – da quel che si legge nel comunicato – inappropriato non solo verso i suoi colleghi di lavoro – Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Francesca Michielin – ma anche con la produzione del famoso talent show e verso gli stessi concorrenti.

Alcuni episodi del recente passato

Morgan non è nuovo a queste uscite pubbliche infelici e poco rispettose tanto nei confronti degli spettatori (vedi l’episodio in Sicilia) quanto dei suoi colleghi (vedi l’episodio con Bugo a Sanremo 2020). Questa volta però il suo comportamento irriverente è stato punito con l’estromissione da X Factor 2023.

L’ultimo episodio di Morgan a X Factor 2023

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la vicenda in cui Morgan ha prima preso in giro pubblicamente la conduttrice Francesca Michielin e poi ha dato del depresso a Fedez (vedi qui). L’ultimo di una serie di episodi ritenuti inaccettabili per la produzione e, probabilmente, anche per il pubblico a casa. (La redazione)