X Factor 2023, la TV della vanità e le ultime uscite di Morgan

Nella recente puntata di X Factor 2023, il talent show musicale italiano si è trasformato in un vero e proprio teatro delle vanità, con il giudice Morgan protagonista di una performance che ha fatto alzare più di un sopracciglio.

L’ultima uscita infelice di Morgan

Il sipario si è aperto quando Morgan ha deciso di prendere di mira la cantante e conduttrice Francesca Michielin, colpevole di una gaffe qualche puntata prima, quando aveva chiesto al duo Colapesce-Dimartino come fosse stato collaborare con Ivan Graziani, ignara della sua scomparsa avvenuta nel 1997.

Una grave mancanza di tipo cultural-musicale da parte della Michielin che tuttavia l’erudito Morgan avrebbe potuto affrontare con maggior garbo e intelligenza, proprio per dimostrare la sua presunta superiorità intellettuale.

La situazione si è fatta ancora più spiacevole quando un avveduto ed equilibrato Fedez, davanti a una Michielin visibilmente silente e imbarazzata, ha tentato di smorzare i toni irriverenti e sarcastici del suo collega Morgan, che di tutta risposta invece non ha perso l’occasione per attaccarlo definendolo un depresso.

La cosa più sorprendente è che, dopo ogni sua uscita infelice, Morgan sembra ormai aver preso l’abitudine di chiedere scusa pubblicamente sui social. Un musicista che dai tempi dei Bluvertigo e dall’album da solista Canzoni dell’appartamento del 2003 non fa più parlare di sé musicalmente, se non come personaggio dell’infelice commedia televisiva italiana dei nostri tempi.

La vicenda di X Factor 2023 mette in luce non solo le dinamiche spesso burrascose tra i giudici, ma anche il rischio che determinati personaggi possano deturpare l’immagine di un programma televisivo e, in ultima analisi, della cultura musicale stessa.

Tutto questo bailamme cosa c’entra con la musica?

Citando il grande e compianto Ivan Grazian ci verrebbe da dire: “Tutto questo cosa c’entra con il rock and roll?”

Forse è giunto il momento di porre fine a certe situazioni davvero sgradevoli e concentrarsi sulla vera essenza della musica: l’arte di emozionare e unire le persone. (Aaron Stack)