L’omaggio del pianista brasiliano Amaro Freitas all’Amazzonia

Amaro Freitas è uno dei più dotati pianisti jazz della nuova generazione, con tre album all’attivo di cui due per Far/Out Recordings e uno in uscita per la Psychic Hotline, label americana che ci aveva già deliziati con il secondo album di tropicalismo contemporaneo di Tim Bernardes.

Il nuovo album del musicista brasiliano si intitola Y’Y e vedrà la luce il primo marzo 2024. Si tratta di un omaggio di Amaro Freitas alla foresta amazzonica e ai fiumi del nord del Brasile, o come lui stesso precisa: “un invito a vivere, sentire, rispettare e prendersi cura della natura, riconoscendola come nostra antenata“.

Amaro ha co-prodotto l’album con Laercio Costa e Vinicius Aquino, con la partecipazione di illustri ospiti della scena jazz moderna come Shabaka Hutchings, Brandee Younger, Jeff Parker, Hamid Drake e Aniel Someillan.

Encantados, primo estratto e chiusura del disco è un perfetto mix di eredità brasiliana tropicalista e jazz, con la partecipazione di Shabaka Hutchings al flauto, Hamid Drake alla batteria e Aniel Someillan al basso, pensata per evocare “gli spiriti incantati della foresta“. (La redazione)