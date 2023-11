Il ritorno di Lezziero con il secondo album «Naturæ»

Il 1 dicembre 2023 segna un momento significativo per gli ammiratori di Luca Lezziero, talentuoso musicista e cantautore italiano che torna a deliziate il suo pubblico con il secondo album intitolato Naturæ.

Prodotto in collaborazione con l’amico Cesare Malfatti, già co-fondatore dei La Crus e The Dining Rooms, il nuovo disco di Lezziero – stilizzato lezziero. – promette di essere un lavoro musicale avvincente ed emozionante, degno successore dell’omonimo esordio da solista del 2018, prodotto sempre da Malfatti per Riff Records.

Chi è Luca Lezziero

A partire dagli anni Novanta con la band Iride, Luca Lezziero ha sempre dimostrato la sua versatilità nel mondo della musica sia come musicista che come autore di testi. D’altronde il suo contributo ai La Crus è la prova evidente delle sue capacità artistiche e compositive: tre dei suoi brani sono infatti presenti nell’ultimo album in studio del gruppo, Infinite possibilità del 2005, il cui titolo è preso in prestito proprio da una sua canzone.

Lezziero è un musicista abile come pochi a comporre testi di qualità e Cesare Malfatti ne sa qualcosa, visto che per il suo secondo disco Una mia distrazione del 2013, ha inserito ben otto brani dell’amico e collaboratore di lunga data.

Il 2019 ha segnato invece la nascita del progetto Due, realizzato con il musicista e produttore Stefano Giovannardi, che coniuga elettronica e musica d’autore e che ha portato alla sonorizzazione del film muto Der Letze man di Murnau.

Oltre alla sua carriera musicale, Luca Lezziero ha anche fatto incursioni nel mondo della poesia, pubblicando tre libri, “Senso“, “Il tempo che noi viviamo” e “L’abbandono“, apprezzati sia dal pubblico che dalla critica specializzata.

La sua creatività si estende anche al campo delle sonorizzazioni per mostre e installazioni: è il caso, per esempio, della realizzazione della colonna sonora per la presentazione della seduta “Spring” al Salone del Mobile di Milano (esposta successivamente anche al “Moma” di New York).

Capace di spaziare tra generi e forme artistiche diverse, Luca Lezziero continua a stupire il suo pubblico con un mix eclettico di talento e innovazione. E il suo nuovo album, Naturæ, promette di consolidare ulteriormente il suo posto nell’universo musicale italiano. (La redazione)