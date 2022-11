Qual è il tuo album preferito dell’anno?

Si avvicina la fine dell’anno e come nostra abitudine ci apprestiamo a redigere la classifica dei 25 migliori album del 2022.

Anche questa volta, attraverso il form che segue, potrete contribuire in maniera anonima alla nostra lista, consigliandoci il vostro disco preferito pubblicato nel 2022.

Non saranno tenuti in considerazione compilation, dischi di cover, ristampe, EP e mini-album.

Il vincitore assoluto, ovvero l’album dell’anno, sarà inserito in una speciale pagina del nostro blog, così come facciamo regolarmente dal 2005. (La redazione)

