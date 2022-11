Luca Madonia con il nuovo album «Stiamo tutti bene calmi»

La scelta del titolo non è casuale ma descrive lo spirito del disco in un determinato momento storico. Ci sono tre inediti più la rilettura “adulta” e volutamente acustica dei brani più rappresentativi della mia carriera, dai fantastici anni ’80 con i Denovo fino alle canzoni da solista che ancora oggi parlano di me, del mio presente!

Abbiamo scelto un approccio musicalmente più calmo, cerebrale, vivendo in un’epoca di isteria collettiva emersa soprattutto dopo questi due anni di pandemia.

È un invito, attraverso la musica, a vivere il presente con la dovuta calma che non significa sedazione e mancanza di criticità ma agire con onestà intellettuale, sapendo anche ascoltare e soprattutto prendendosi tempo per non comportarsi in modo impulsivo e aggressivo. Mi sono riappropriato delle mie canzoni passate capendo che a volte una nuova veste dà nuova vita anche ai testi. La scelta dei miei brani storici nasce sicuramente da una spinta emotiva che mi lega ad ognuno di essi!

L’idea di dare un nuovo “vestito” a certi brani anni dopo con una consapevolezza sicuramente diversa mi ha intrigato moltissimo perché sono convinto che le canzoni non invecchiano, sono i suoni e gli arrangiamenti che possono risultare datati. È stata una sfida che mi sono imposto! In Denis Marino ho trovato un perfetto complice per affrontare questo lavoro che mi ha riconciliato con il mio passato, con la mia storia.

Luca Madonia