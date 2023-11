Max Gazzè: il tour, un inedito e il nuovo album

Rientrato da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, Max Gazzè torna sulla scena con tante novità: un inedito fresco di stampa, Che c’è di male, un album in uscita la prossima primavera, Amor Fabulas, e un nuovo tour che toccherà gran parte dell’Italia.

Il nuovo singolo “Che c’è di male“

Il primo singolo estratto da nuovo progetto Amor Fabulas si intitola Che c’è di male ed è stato registrato in Inghilterra nei Real World Studios di Peter Gabriel: il brano vede la rinnovata e brillante collaborazione nel testo dello stesso Max con il fratello Francesco Gazzè. (La redazione)