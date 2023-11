Il volume tre di «The Originals» con il meglio del funk e soul

Non c’è due senza tre! Dopo il successo dei volumi 1 e 2, arriva il terzo capitolo della raccolta The Originals della label tedesca Golden Rules, contenente il meglio della scena contemporanea di funk e soul underground.

Quattordici tracce come i due predecessori, ma stavolta niente cassetta, solo vinile e digitale, per presentare oltre 50 minuti di musica con un mix di brani vocali e strumentali che variano da riempi-pista funky a grintosi pezzi psych, da ballate soul a grooves cinematici e persino afrobeat.

L’ampiezza della gamma stilistica dell’album è immediata, come anche la varietà di provenienza degli artisti inclusi, dal Ghana di Alogte Oho & His Sounds Of Joy, che contribuiscono con un brano groove intitolato Mam Da’ana, all’Estonia di Misha Panfilov che si destreggia col lo-fi funk di On The Hook.

Si viaggia dalla Los Angeles del produttore Gentle Nature e la sua strumentale di cinematic soul Auras alla Russia di The Great Revivers ed il funk uptempo di Seek & Destroy, dall’Australia dove si trovano sia Kerbside Collection che l’Hammond trio Cookin’ On 3 Burners a Londra e i psych breaks di Something Wonderful del batterista Mike Bandoni.

Menzione speciale per due brani squisitamente soul di due cantanti americane: la splendida canzone di Cole Williams A Better Woman, un concentrato di sole con riferimenti a Shakespeare, e la dolce Since You’ve Been Gone della semi sconosciuta Fernanda Valdivia, una vera scoperta.

Lo standard di The Originals 3 è, come al solito, alto ovunque. L’etichetta di Lipsia forse si è persino superata stavolta. (Adaja Inira)

CLICCA QUI E ASCOLTA