Sicilia, Morgan insulta il pubblico durante un concerto per Battiato (video)

Nella serata di ieri (26 agosto 2023) al Parco archeologico di Selinunte, in provincia di Trapani, ciò che doveva essere un concerto suggestivo si è trasformato in uno squalificante episodio di offese e parolacce lanciate dal celebre cantante Morgan nei confronti del pubblico presente. E questo quanto riportato dal Giornale di Sicilia.

A scatenare lo scatto d’ira del musicista sembra sia stata la richiesta, da parte di uno spettatore, di eseguire alcune canzoni di Franco Battiato, al quale la serata era dedicata. Titolo della lezione-concerto tenuta da Morgan per la chiusura del Festival della Bellezza era infatti “Battiato, segnali di vita e di arte“.

La situazione purtroppo è precipitata quando Morgan ha reagito in modo violento (con parolacce e insulti) all’innocente richiesta di uno spettatore, così come è possibile vedere dal video diffuso in rete (vedi qui). Di tutta risposta il pubblico ha reagito con fischi e sconcerto.

Il triste e spiacevole episodio ha gettato un’ombra sull’iniziativa culturale e artistica siciliana in cui si inseriva l’evento e che avrebbe dovuto celebrare l’arte e la bellezza. (La redazione)