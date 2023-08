La playlist «Musica per cani» nella giornata mondiale del migliore amico dell’uomo

Abbiamo estrapolato dal libro Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo, di Luca D’Ambrosio, la relativa playlist.

Sono sedici canzoni che nel libro vengono narrate dall’autore e che a partire da oggi 26 agosto, giornata mondiale del cane, possono essere ascoltate in streaming su Spotify.

Si va da Martha my Dear dei Beatles a The Day That Lassie Went to the Moon dei Camper Van Beethoven, passando per Man of the Hour di Norah Jones, Old King di Neil Young e Old Shep di Red Foley. Buon ascolto, magari in compagnia del vostro amico a quattro zampe. (La redazione)

clicca qui e ascolta