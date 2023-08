The Kolors, Italodisco in testa alla classifica Power Hits Estate 2023

Italodisco dei Kolors è ancora in testa alla classifica settimanale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 e si conferma la canzone più ascoltata in Italia in questo periodo.

Al secondo posto si piazza Pazza Musica di Marco Mengoni & Elodie, seguono Rubami la Notte dei Pinguini Tattici Nucleari, Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31 e Hollywood di Irama & Rkomi.

La classifica è stata svelata oggi, 27 agosto 2023, in diretta da Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto durante il programma RTL 102.5 Power Hits Estate 2023.

Il 29 agosto 2023 all’Arena di Verona sarà decretata la hit vincente dell’estate italiana.

Le classifiche di RTL 102.5 Power Hits Estate vengono elaborate sulla base dei voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati rilevati da EarOne che prende in considerazione oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. (La redazione)