The Kolors con «Italodisco», il tormentone dell’estate italiana 2023

Anche in questa calda estate non sono mancati i cosiddetti tormentoni musicali. Tra tutti però ce n’è uno che è rimasto quasi sempre incollato nel vertice più alto dei dischi più venduti e ascoltati in Italia, stiamo parlando di Italodisco della band di stanza a Milano The Kolors.

Pubblicato il 5 maggio 2023 da Warner Music, Italodisco è stato scritto dal frontman del gruppo Antonio “Stash” Fiordispino con il paroliere e compositore Davide Petrella (già collaboratore di artisti come Lazza, Mengoni, Cremonini, Fabri Fibra, Elisa, Emma Marrone, Elodie, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin, Guè, Mahmood, Rkomi, Marracash…)

Evidente già nel titolo il riferimento al genere musicale Italo disco, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa sempre su queste pagine.

Ecco cosa ha detto Stash all’Ansa a proposito del brano:

«Italodisco è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse l’upgrade del nostro percorso pop. Innovare nel pop è sempre una grande sfida. Mentre provavamo il Synclavier in studio è partito un arpeggiatore che ci ha subito stimolato il ricordo di quel suono tutto italiano che è da sempre per noi il suono eterno dell’elettronica. La semplicità di quel synth in levare, unita alla scrittura del testo e delle melodie figlie dei giorni nostri, hanno dato vita a Italodisco». Stash (Ansa, 3 maggio 2023)

Dunque, dopo aver decretato Annalisa con Mon Amour regina pop dell’estate italiana 2023, Stash, Alex e Dario con Italodisco si guadagnano il titolo di re dei tormentoni estivi. (La redazione)