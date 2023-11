The Vaccines con il nuovo album «Pick-Up Full of Carnations»

Sin dagli esordi i Vaccines sono stati salutati dalla stampa musicale come una rivelazione e una delle cose migliori accaduti al rock inglese negli anni 2000. A oggi sono un punto di riferimento della scena indie rock contemporanea e tra le band di maggiore successo degli ultimi 15 anni.

Il 12 gennaio 2024 esce per Super Easy Records e Thirty Tigers il loro nuovo album dal titolo Pick-Up Full of Pink Carnations, seguito del fortunato Back In Love City del 2021 nonché album che segna il ritorno al magico sound dell’esordio del 2011 What Did You Expect from the Vaccines?



Il nuovo disco è stato prodotto da Andrew Wells (già al lavoro sugli ultimi best seller di Halsey e Phoebe Bridgers) e missato da Dave Fridmann (vi dicono niente Tame Impala e The Flaming Lips?).

Si tratta del sesto album in studio della band londinese, oltre all’ennesimo tassello del magico sound indie rock con ispirazione 60s e filtro new wave che li ha resi una delle band britanniche più seguite degli ultimi anni.



I Vaccines sono Justin Young (voce, chitarra), Árni Hjörvar (basso), Freddie Cowan (chitarra), Tim Lanham (tastiere) e Yoann Intonti (batteria) e suoneranno dal vivo il 28 gennaio 2024 ai Magazzini Generali di Milano. (La redazione)