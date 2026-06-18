Il disco in evidenza: I’ve Missed You All These Years, 2026, Sera Cahoone

Sera Cahoone ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, I’ve Missed You All These Years, disponibile in tutto il mondo dal 28 agosto 2026 per Sub Pop. In contemporanea, la cantautrice, musicista e produttrice statunitense pubblica anche il nuovo singolo Pulling Up Roots. Il brano arriva insieme al video ufficiale diretto da E. Ryan McMackin. Il disco segna il ritorno discografico dell’artista. Inoltre, nasce da un progetto sviluppato nel corso di diversi anni e legato a un percorso personale segnato da profondi cambiamenti.

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Un album nato dopo anni di trasformazioni

Gli otto anni che hanno portato alla realizzazione di I’ve Missed You All These Years hanno coinciso con eventi importanti nella vita di Sera Cahoone. In un breve periodo, l’artista ha affrontato la perdita della sua migliore amica, del padre e del suo cane. Tuttavia, il nuovo lavoro non si concentra sul dolore. Al contrario, racconta ciò che accade dopo i momenti più difficili. Descrive infatti il graduale ritorno all’equilibrio, alla presenza e alla consapevolezza. Questa prospettiva emerge anche nelle atmosfere musicali di Say Something e Hits Right. In entrambi i brani, pianoforte e chitarre elettriche contribuiscono a creare una sensazione di leggerezza e apertura.

Il significato di Pulling Up Roots

Con Pulling Up Roots, Sera Cahoone affronta il tema della rinascita personale. Il brano racconta la capacità di superare una fase complessa della propria vita. Inoltre, descrive la ricerca di nuova energia, crescita e prospettive. La canzone si inserisce nel percorso narrativo dell’album. Il disco guarda infatti alla possibilità di andare avanti senza cancellare il passato. Di conseguenza, il singolo anticipa alcuni temi centrali del progetto. Tra questi emergono la resilienza, i legami affettivi e la ricerca di una nuova stabilità.

Un lavoro costruito sulla collaborazione

Uno degli aspetti più evidenti di I’ve Missed You All These Years riguarda il forte spirito collaborativo che attraversa l’intero album. Le diverse sfumature sonore emergono nell’andamento quasi da saloon di Pulling Up Roots. Allo stesso modo, trovano spazio nelle sonorità della pedal steel di Not How I Hoped e nel falsetto che caratterizza Say Something. Nel complesso, il disco riflette il valore della comunità e delle relazioni umane. Le canzoni mostrano come il sostegno delle persone vicine possa aiutare a ritrovare sé stessi dopo periodi particolarmente complessi.

Tra folk, country, blues e pop

Con questo sesto album, Sera Cahoone prosegue un percorso artistico che attraversa diversi linguaggi musicali. Il disco combina elementi di blues, folk, pop e country. Al tempo stesso, mantiene una forte coerenza espressiva. In alcuni passaggi affiorano richiami alle sensibilità artistiche di Loretta Lynn e Lucinda Williams. Entrambe rappresentano punti di riferimento della tradizione musicale americana. Allo stesso tempo, il lavoro conferma l’identità di Cahoone e la sua capacità di unire riflessione personale e scrittura melodica.

Produzione e formati disponibili

Sera Cahoone e John Morgan Askew hanno co-prodotto I’ve Missed You All These Years presso i Bear Creek Studios di Woodinville, nello Stato di Washington. Successivamente, Askew ha curato il mixaggio negli Scenic Burrows di Vancouver. Infine, JJ Golden ha realizzato il mastering per Golden Mastering. L’album sarà disponibile in CD, LP e formato digitale tramite Sub Pop. Inoltre, chi preordinerà il vinile attraverso gli store ufficiali dell’etichetta in Nord America, Regno Unito ed Europa potrà ricevere la speciale “Loser Edition” in vinile color oro metallizzato. L’iniziativa coinvolge anche i negozi aderenti e resterà valida fino a esaurimento delle scorte.

Il ritorno a Sub Pop con Say Something

Prima dell’annuncio del nuovo album, Sera Cahoone aveva già segnato il proprio ritorno in Sub Pop con il singolo Say Something. Anche questo brano compare nella tracklist del disco. La canzone ha ricevuto apprezzamenti per l’equilibrio tra arrangiamento e interpretazione vocale. In particolare, osservatori e critica hanno sottolineato l’intreccio tra chitarra, pianoforte e organo Hammond. Inoltre, hanno evidenziato la capacità dell’artista di raccontare la complessità della quotidianità con delicatezza e intensità emotiva. Con I’ve Missed You All These Years, Sera Cahoone propone un lavoro che guarda oltre la perdita. Il disco mette al centro il valore delle relazioni, della creatività e della crescita personale. Inoltre, unisce introspezione e tradizione musicale americana attraverso una scrittura consapevole e matura. (La redazione)