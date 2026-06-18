Maurizio Nichetti porta a teatro la memoria di un Paese

Lo spettacolo “OCCHI APERTI! Serata tra amici” di Maurizio Nichetti propone un viaggio tra memoria personale e storia collettiva, attraversando decenni di trasformazioni italiane, dal boom economico fino all’era digitale e alle sfide dell’intelligenza artificiale offrendo uno sguardo sul presente e sulle prospettive future anche oggi.
Dopo oltre quarant’anni di attività tra cinema e sperimentazione audiovisiva, Maurizio Nichetti propone OCCHI APERTI! Serata tra amici, uno spettacolo teatrale che mette al centro il rapporto tra ricordo individuale e storia collettiva. Inoltre, il progetto nasce come riflessione sul tempo e sulle trasformazioni della società italiana. Lo spettacolo si costruisce attraverso episodi, memorie e osservazioni che attraversano epoche diverse. In questo modo, il racconto alterna dimensione personale e analisi culturale. Allo stesso tempo, il pubblico viene guidato in un percorso che unisce esperienza diretta e lettura del presente.
Il racconto attraversa alcune fasi cruciali della storia italiana recente. Si parte dal boom economico, poi si passa agli anni segnati dalla tensione politica, fino all’avvento della televisione commerciale. Successivamente, il percorso arriva alla transizione digitale. In parallelo, lo spettacolo osserva anche il presente e le sfide introdotte dalle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale. Inoltre, il confronto tra epoche diverse permette di leggere i cambiamenti sociali con continuità narrativa.
Nel corso della sua carriera, Nichetti ha costruito un linguaggio personale tra cinema, teatro e sperimentazione visiva. Film come Ratataplan, Ho fatto Splash e Ladri di saponette hanno contribuito a definire un immaginario legato ai cambiamenti della società italiana. In questo nuovo progetto teatrale, queste opere diventano punti di riferimento narrativi. Di conseguenza, il racconto si sviluppa come un intreccio tra biografia artistica e memoria condivisa. Inoltre, emerge una riflessione continua sul ruolo delle immagini nella comprensione del presente.
Lo spettacolo non si limita alla rievocazione. Al contrario, propone un confronto diretto tra ciò che è stato e ciò che accade oggi. In questo senso, la memoria diventa uno strumento per interpretare il presente. Allo stesso tempo, il percorso invita a osservare il cambiamento senza soluzioni definitive. Inoltre, la narrazione mantiene un equilibrio tra racconto personale e dimensione collettiva, evitando interpretazioni univoche.
Il calendario di OCCHI APERTI! Serata tra amici prevede diverse tappe in Italia. Ecco le principali:
Nel complesso, lo spettacolo si presenta come un invito a mantenere attenzione verso la realtà e le sue trasformazioni. Inoltre, il dialogo tra memoria e presente diventa il filo conduttore dell’intero progetto. Infine, il lavoro di Nichetti conferma una linea coerente con la sua produzione artistica: osservare il proprio tempo senza interrompere la ricerca di senso. (La redazione)
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