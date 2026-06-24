Il disco in evidenza: Days, 2026, The Mountain Goats

La band statunitense The Mountain Goats, guidata da John Darnielle insieme a Matt Douglas e Jon Wurster, torna con Days, ventiquattresimo album del progetto. L’uscita è fissata per il 7 agosto 2026 per Thirty Tigers. Il lavoro si sviluppa a partire da un’idea iniziale poi trasformata nel tempo, fino a diventare una riflessione più ampia sul trascorrere dei giorni e sulla memoria. La produzione è affidata a John Congleton, mentre le registrazioni si sono svolte ai Sear Sound di Manhattan, studio storico ancora oggi legato a Roberta Findlay.

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Dall’idea di partenza alla forma definitiva del disco

Il progetto nasce come Grunges, pensato come seguito ideale di Goths. L’ispirazione iniziale arriva da una battuta sui social legata a una possibile canzone dedicata ai Pearl Jam. In seguito, durante un periodo in cui la moglie di Darnielle si trova impegnata in una residenza artistica in Virginia, il materiale prende una direzione diversa. Una dinamica che richiama da vicino quella che portò alla nascita di All Hail West Texas. I brani attraversano liberamente gli anni Settanta, Ottanta e Novanta, concentrandosi sull’accumulo del tempo. I ricordi emergono a volte nitidi, altre volte si dissolvono fino a diventare immagini frammentate o difficili da ricostruire.

Tra tonalità maggiori e letture più complesse

Dal punto di vista musicale, molte tracce si sviluppano in tonalità maggiori. Tuttavia, questo elemento non definisce l’atmosfera complessiva del disco. Nei brani convivono aperture melodiche e contenuti più stratificati, con una tensione costante tra superficie sonora e significato narrativo. In questo equilibrio si riconosce una delle caratteristiche del nuovo lavoro dei Mountain Goats.

Collaborazioni e ospiti in studio

Le registrazioni coinvolgono diversi musicisti. Rob Jost contribuisce con basso e corno francese, mentre i cori sono affidati a Catherine Russell, Jamie Leonhart e Carolyn Leonhart. Nel brano Hidden Majesty of Later Venom Albums interviene Janis Siegel, voce dei Manhattan Transfer, con ulteriori stratificazioni vocali. Tra gli ospiti compare anche Matt Nathanson, presente in Candlebox, mentre Going to Fennario include l’arpa di Mikaela Davis.

I singoli e le anticipazioni

Ad anticipare Days è il singolo Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, pubblicato insieme a un videoclip ufficiale. Nel disco trova spazio anche Shallow Grave, già diffuso come ulteriore anticipazione del progetto.

Una carriera nella scena indipendente americana

Nel corso degli ultimi trent’anni, la band statunitense The Mountain Goats ha costruito un percorso continuo all’interno della scena indipendente americana. La produzione, sostenuta dalla scrittura di John Darnielle, si è distinta per regolarità e coerenza. Nel tempo, il gruppo ha collaborato con etichette come 4AD e Merge Records, consolidando una discografia ampia e in costante evoluzione, che oggi si arricchisce con Days. (La redazione)