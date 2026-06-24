Phoebe Bridgers annuncia Lost Weekend, il nuovo album in uscita il 14 agosto 2026

Phoebe Bridgers ha annunciato l’arrivo di Lost Weekend, il suo terzo album in studio. Il disco sarà disponibile dal 14 agosto 2026 per Dead Oceans. La notizia arriva dopo settimane di indiscrezioni e una serie di concerti a sorpresa negli Stati Uniti. L’artista americana torna con un nuovo progetto discografico dopo alcuni anni molto intensi. In questo periodo ha portato avanti tournée internazionali, collaborazioni importanti e ha raccolto numerosi riconoscimenti.

Un nuovo capitolo dopo Punisher

Lost Weekend è il primo album di Phoebe Bridgers dopo Punisher. Quel lavoro uscì durante la pandemia e ottenne diverse candidature ai Grammy Awards. In precedenza, il debutto Stranger in the Alps aveva evidenziato le qualità della cantautrice. Successivamente, Punisher ne aveva consolidato il profilo artistico grazie a una scrittura personale e a sonorità più ricche. Anche la band che l’accompagna ha contribuito a questa crescita. Secondo quanto comunicato, il nuovo disco rappresenta un ulteriore passo avanti. L’album approfondisce temi già presenti nella sua produzione. Inoltre introduce nuove sfumature nel suo percorso creativo.

Concerti sold out e grande attesa per il tour

L’annuncio del disco segue una serie di concerti speciali negli Stati Uniti. Gli appuntamenti si sono conclusi all’inizio del mese con un tutto esaurito al Madison Square Garden di New York. Anche il nuovo tour nelle arene ha registrato risultati immediati. Le date annunciate in Nord America, Europa e Regno Unito hanno fatto segnare il sold out in poche ore. Di conseguenza, l’interesse del pubblico verso l’artista continua a crescere. L’uscita di Lost Weekend arriva in un momento particolarmente favorevole per Phoebe Bridgers, sempre più presente sulla scena musicale internazionale.

Gli anni con boygenius e i Grammy Awards

Prima di tornare al lavoro solista, Phoebe Bridgers ha dedicato molto tempo a boygenius, il progetto condiviso con Lucy Dacus e Julien Baker. Con the record, pubblicato nel 2023, il gruppo ha conquistato diversi Grammy Awards. Tra questi figurano il premio per il miglior album alternative e quelli legati a Not Strong Enough. Nello stesso periodo, Bridgers ha ottenuto anche il Grammy per la migliore performance pop di duo o gruppo. Il riconoscimento è arrivato grazie a Ghost in the Machine, realizzata insieme a SZA. Questo risultato l’ha resa una delle artiste più premiate della cerimonia.

Collaborazioni e tournée internazionali

Negli ultimi anni la cantante ha affiancato l’attività in studio a una costante presenza dal vivo. Ha partecipato ad alcune date di The Eras Tour di Taylor Swift. Inoltre ha portato avanti il Reunion Tour per quasi due anni. Il tour ha incluso tre serie di concerti sold out in Nord America. Successivamente sono arrivati circa trenta spettacoli in Europa. Infine il percorso si è concluso tra Sud America, Asia e Australia. Parallelamente, Phoebe Bridgers ha pubblicato singoli, cover e numerose collaborazioni. Nel corso degli anni ha lavorato con Paul McCartney, MUNA, Bright Eyes, The 1975, Lorde, Taylor Swift e The National.

Un ritorno atteso

Con Lost Weekend, Phoebe Bridgers apre una nuova fase della sua carriera solista. Il nuovo album arriva dopo anni segnati da progetti condivisi, tournée internazionali e riconoscimenti prestigiosi. Il disco uscirà il 14 agosto 2026 per Dead Oceans. Inoltre segna il ritorno dell’artista a un album pubblicato a proprio nome. Per questo motivo rappresenta uno dei titoli più attesi della prossima stagione musicale. (La redazione)