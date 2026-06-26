Cosa sono le fonti preferite di Google

Google ha avviato anche in Italia il rilascio globale di Fonti Preferite, una nuova funzionalità che offre agli utenti un maggiore controllo sulle notizie mostrate nei risultati di ricerca. Lo strumento permette infatti di selezionare le testate e i siti che si desidera visualizzare con maggiore frequenza nella sezione Notizie principali. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai contenuti pubblicati dalle fonti considerate più interessanti, senza rinunciare alla presenza di notizie provenienti anche da altri siti.

Come funziona Fonti Preferite

Per utilizzare la funzione è sufficiente cercare un argomento di attualità. A questo punto bisogna selezionare l’icona a forma di stella accanto alla sezione Notizie principali e aggiungere le testate preferite al proprio elenco. Dopo aver aggiornato i risultati della ricerca, i contenuti dei siti selezionati compariranno con maggiore frequenza. Inoltre, le notizie potranno essere visualizzate anche nella sezione dedicata Dalle tue fonti presente nella pagina dei risultati di ricerca. Le preferenze possono essere modificate in qualsiasi momento.

Le prime indicazioni sull’utilizzo

Secondo quanto comunicato da Google, la nuova funzione sta già favorendo il collegamento tra i lettori e le fonti informative che preferiscono consultare. Gli utenti hanno una probabilità doppia di visitare un sito dopo averlo inserito tra le proprie Fonti Preferite. Inoltre, sono già stati selezionati oltre 200.000 siti differenti, che comprendono sia blog locali sia redazioni di carattere internazionale.

Nessun limite al numero di fonti

La funzione consente di aggiungere tutte le fonti desiderate. I primi riscontri raccolti attraverso Labs mostrano inoltre che molti utenti preferiscono creare un elenco piuttosto ampio. Più della metà delle persone che hanno provato la funzionalità ha infatti selezionato almeno quattro fonti. Chi era già iscritto a Labs ritroverà automaticamente le preferenze impostate in precedenza, che continueranno a essere utilizzate anche nella sezione Notizie principali.

Più personalizzazione senza escludere altre notizie

Fonti Preferite amplia le possibilità di personalizzazione dell’esperienza di ricerca, consentendo di dare maggiore visibilità alle testate scelte dagli utenti. Allo stesso tempo, Google conferma che i risultati continueranno a includere contenuti provenienti anche da altri siti, così da mantenere una panoramica ampia delle notizie disponibili. (La redazione)