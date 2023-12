Ecco i 10 prodotti più venduti nel 2023 su Amazon.it

Nel 2023, secondo una nota stampa diffusa dallo stesso colosso di commercio elettronico, la lista dei prodotti più acquistati su Amazon.it riflette le abitudini di consumo e le tendenze di acquisto dei clienti.

Emergono un crescente interesse per l’ambiente domestico e un approccio sempre più smart, con una presenza significativa di dispositivi intelligenti con integrazione Alexa per gestire la quotidianità in vari ambiti.

La classifica evidenzia anche una forte attenzione alla salute e alla cura personale, con numerosi prodotti dedicati alla beauty routine e ai bambini. Altre categorie popolari includono elettronica, alimentari e cancelleria.

Ecco i dieci prodotti bestseller 2023 di Amazon.it:

