«Big Words», il secondo album dei belgi Alpacas Collective

Dal Belgio, terra nota per il cioccolato e la birra, arriva un gruppo di 11 elementi dal nome Alpacas Collective che nel secondo album Big Words mischia funk, jazz, afrobeat, highlife e ritmi esotici.

È passato appena un anno da quando questa band ha pubblicato il suo album di debutto Seven Wisdoms Of Plutonia, e ora gli Alpacas Collective bissano con un disco dal respiro ancora più internazionale.

Big Words trasporta l’ascoltatore in un viaggio da Lagos a Addis Ababa, da Augusta, Georgia a New Orleans, passando per New Delhi ed i Caraibi, attraverso innumerevoli strati di groove e ritmi irresistibili.

8 contagiose tracce registrate del tutto in analogico, sempre affondando le radici nell’afrobeat, genere intriso di messaggi sociali e di denuncia, di cui gli Alpacas Collective si fanno portavoce, sin dalla titletrack Big Words, in cui criticano i discorsi vuoti dei politici.

Mentre su Movéfèzè – che in creolo significa “malvagio” – il rapper Nèg Madnick denuncia i ricchi proprietari di piantagioni che hanno avvelenato con pesticidi tossici le terre della sua bellissima isola caraibica di Martinica.

Boyoma ha un irresistibile groove funk fornito dalla tradizionale chitarra ngoni dell’Africa occidentale suonata dal musicista Zouratié Koné, e What Could I Do è spinto da fiati gioiosi, un organo potente e un flauto di ispirazione jazz.

Sia Bhimpalasi che Gunkali contengono esotiche linee di sitar, donando all’album un tocco spirituale indiano, e l’ipnotica Surrounded suona come la colonna sonora di un vagabondare musicale e cinematografico da Oriente a Occidente.

Da un paese con un passato connotato dalle forti ambizioni coloniali, gli Alpacas Collective si fanno ambasciatori di un messaggio che punta sì all’estero, ma per unificare e condividere, non conquistare, e Big Words è la loro magna carta. (Adaja Inira)

