Il ritorno di Nino Bruno e le 8 Tracce

Mamma mia che brutte facce è il primo singolo estratto dall’imminente nuovo album UTOPIA-IA-O, il quarto album di Nino Bruno e le 8 Tracce.

Dopo gli album Cane telepate (2009), Sei corvi contro il sole (2011), Cuore deserto (2015), l’ep EHI DEI (2018) e soprattutto la scrittura di Every Single Moment In My Life Is A Weary Wait, brano portante della colonna sonora del film This Must Be the Place di Paolo Sorrentino, la cult band napoletana torna con un nuovo lavoro discografico dai tratti surreali.

Il gruppo è formato da Giulio Fazio (tastiere), Nino Bruno (chitarre e voce), Peppe Sabbatino (batteria), Massimiliano Sacchi (fiati), Zaira Zigante (voce) e per l’occasione vede la produzione artistica di Marco Messina dei 99 Posse che ha anche curato il missaggio.

Mamma mia che brutte facce, in uscita per Goodfellas Edizioni, è un brano breve, leggero, dal ritmo latino, costante, da ballare in un disco bar o in una festa, conversando, o da ascoltare perdendosi nel testo distopico.

Il brano si apprezza particolarmente in automobile, durante viaggi brevi o lunghi. Allegro con un’ombra di inquietudine, giocosa a sua volta, ambiguo, spiazzante. Diverso da tutto quello che si può ascoltare in giro, ma anche da tutto quello che Nino Bruno e le 8 Tracce hanno suonato fino a oggi. (La redazione)