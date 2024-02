Angelina Mango vince Sanremo 2024, il 74° Festival della Canzone Italiana

Si aggiudica il podio più alto del 74° Festival della Canzone Italiana da Angelina Mango con La noia, seguito da Geolier con I p’ me, tu p’ te (secondo), Annalisa con Sinceramente (terzo), Ghali con Casa mia (quarto) e Irama con Tu no (quinto).

Il Premio della Critica “Mia Martini” è andato a Loredana Bertè per Pazza, il Premio “Sergio Bardotti” a Fiorella Mannoia per Mariposa, il Premio “Lucio Dalla” e il Premio “Giancarlo Bigazzi” ad Angelina Mango per La noia.

L’edizione 2024 di Sanremo è stata un vero e proprio successo, con ascolti record e un grande seguito sui social media.

Il Festival ha dimostrato ancora una volta di essere un evento di grande rilevanza per la cultura e il costume dell’Italia, capace di unire generazioni diverse e di appassionare il pubblico con la musica.

A questo link invece è possibile consultare la Top Five scaturita dal nostro sondaggio. Se invece di Sanremo non te ne frega niente, ti invitiamo a leggere la dichiarazione di Gino Paoli sul Festival della Canzone Italiana.

