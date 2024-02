Sanremo 2024: ascolta e vota le 30 canzoni del festival italiano

Sono ben trenta le canzoni in gara al 74° Festival della Canzone Italiana e se non hai avuto modo e tempo di ascoltarle tutte in diretta tv o radio, è possibile farlo oggi attraverso la nostra playlist

La playlist di Sanremo 2024

Si parte con Sinceramente di Annalisa e si finisce con Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri, in mezzo I p’ me, tu p’ te di Geolier, Un ragazzo una ragazza dei (The) Kolors e Casa mia di Ghali.

Il sondaggio sul 74° Festival della Canzone Italiana

Dopo avere ascoltato tutte e 30 le canzoni in gara a Sanremo 2024 è possibile, attraverso il nostro sondaggio anonimo, votare la tua canzone preferita. Se, invece, non hai alcun interesse per la famosa kermesse canora italiana, puoi leggere la lapidaria dichiarazione di Gino Paoli sul festival. (La redazione)

QUAL È IL TUO ARTISTA PREFERITO DI SANREMO 2024? Ghali ★ Casa mia

Alessandra Amoroso ★ Fino a qui

Gazzelle ★ Tutto Qui

Ricchi e Poveri ★ Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico ★ Onda Alta

Angelina Mango ★ La noia

Fred De Palma ★ Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia ★ Mariposa

Loredana Bertè ★ Pazza

Mr. Rain ★ Due altalene

Geolier ★ I p’ me, tu p’ te

Negramaro ★ Ricominciamo tutto

Rose Villain ★ Click Boom!

Mahmood ★ Tuta Gold

Diodato ★ Ti muovi

Annalisa ★ Sinceramente

Emma ★ Apnea

Il Volo ★ Capolavoro

Francesco Renga e Nek ★ Pazzo di te

La Sad ★ Autodistruttivo

Irama ★ Tu no

BigMama ★ La rabbia non ti basta

The Kolors ★ Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni ★ Finiscimi

Il Tre ★ Fragili

Alfa ★ Vai!

Maninni ★ Spettacolare

Bnkr44 ★ Governo punk

Clara ★ Diamanti grezzi

Santi Francesi ★ L'amore in bocca 153 Voti · 153 Votanti VotaRisultati