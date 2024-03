L’inno alla gioia dei London Afrobeat Collective con il quarto album Esengo

Nel loro quarto album Esengo il gruppo di otto elementi dei London Afrobeat Collective distilla l’essenza della capitale culturalmente diversificata del Regno Unito mischiando generi tradizionali africani come afrobeat e high life con funk, jazz, rock, dub, ritmi latini e world music.

Con membri provenienti da Inghilterra, Italia, Francia, Congo, Argentina e Nuova Zelanda raccolti attorno al grido di battaglia “Tutti devono ballare”, sono 15 anni che la band infiamma i club di Londra e oltranza.

In Esengo troviamo 6 brani di lunga durata modellati da fiati, chitarre, batteria e percussioni, con testi che respingono la xenofobia, omofobia, sessismo e altri ismi, cantati in yoruba, francese, spagnolo, inglese e lingala dalla carismatica vocalist congolese Juanita Euka.

In questo quarto album in studio è presente più varietà che nei precedenti dischi, come nel primo singolo Topesa Esengo Na Motema che pone l’enfasi sulle linee vivaci e sinuose della rumba congolese.

Oppure come in El Ritmo De Londres, della durata di 7 minuti, che abbraccia i suoni latin funk e latin rock anni ’70 e saltella tra fiati al fulmicotone e campanaccio incisivo, o la rutilante My Way dall’irresistibile ritmo afro-cubano.

Sebbene i London Afrobeat Collective seguano lo spirito di Fela Kuti, in Esengo colorano fuori dalle righe pur rimanendo fedele alle origini dell’afrobeat, consegnandoci un disco che è un inno alla gioia pur toccando tematiche sociali importanti. (Adaja Inira)