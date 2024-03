Boom del mercato discografico italiano nel 2023

Secondo quanto diffuso da Global Music Report di IFPI, il 2023 segna un importante milestone per il mercato discografico italiano, che registra una significativa crescita del 18.8% per un totale di € 440 milioni di fatturato.

La notizia è il segnale di un’evidente vitalità del mercato della musica in Italia, che mette a segno una delle percentuali di crescita più alte del mondo e si posiziona come terzo mercato nell’Unione Europea, raggiungendo il migliore risultato di sempre in termini di percentuale con incrementi significativi in tutti i segmenti.

Streaming in vetta: il traino del mercato

In Italia a trainare il comparto è lo streaming, che ricopre da solo una quota di mercato complessivo pari al 65% e i cui ricavi sono cresciuti del 16.2%, arrivando a più di € 287 milioni per un totale di oltre 6.5 milioni di abbonati premium ai servizi di streaming (+9% rispetto all’anno precedente).

Risultati positivi a livello globale

La performance positiva del mercato della musica è registrata anche a livello globale: secondo i dati del Global Music Report di IFPI pubblicati oggi, infatti, l’incremento del mercato discografico internazionale è del 10.2%, pari a US$ 28.6 miliardi, e segna il nono anno consecutivo di crescita.

La resistenza del fisico: il ritorno del vinile

Anche il segmento fisico registra una crescita, posizionando l’Italia come l’ottavo mercato a livello mondiale: con ricavi pari a quasi € 62 milioni, segna infatti +14.4% e ricopre una quota di mercato del 14%.

L’impatto del Bonus Cultura e la monetizzazione del fandom

In questo ambito ha avuto un ruolo centrale l’impatto del Bonus Cultura 18 app, che ha raccolto € 11 milioni. La crescita dei ricavi fisici riflette il nuovo approccio strategico del settore, che al di là dello streaming sta diversificando i suoi fattori di crescita tenendo al centro i superfan.

Il trionfo della musica italiana

L’inarrestabile predominio della musica italiana del 2023 si rende evidente anche nelle classifiche annuali di vendita Top of The Music by FIMI/GfK, che hanno fotografato un’importante affermazione del repertorio locale: l’80% degli album in Top 100 sono infatti titoli italiani.

Gli investimenti delle etichette e la soglia dei 10 milioni di streaming

I risultati dei forti investimenti delle etichette sono evidenti anche nel numero di titoli in grado di superare la fatidica soglia dei 10 milioni di streaming: si tratta di ben 793 album nel 2023.

Crescita dei diritti connessi e del mercato estero

Anche i diritti connessi e i ricavi dall’export della musica italiana sono in crescita nel 2023, evidenziando la robustezza del settore anche sul fronte internazionale. (La redazione)