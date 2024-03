Bodega, la vivace band post-punk di New York

La vivace e provocatoria band post-punk newyorkese Bodega sta per scuotere nuovamente le fondamenta della scena musicale con il loro ultimo singolo Cultural Consumer III e l’attesissimo album Our Brand Could Be Yr Life, pronto a vedere la luce il 12 aprile 2024 sotto l’etichetta Chrysalis Records.

Cultural Consumer III: una critica tagliente al consumismo occidentale

Il singolo Cultural Consumer III offre una critica tagliente al consumismo occidentale, infarcita dello stile irriverente e scanzonato che contraddistingue la band. L’inno all’acquisto di oggetti inutili e apparentemente stupidi è un riflesso della visione caustica dei Bodega sulla società contemporanea.

Our Brand Could Be Yr Life: il nuovo album dei Bodega

Ma il vero colpo di scena arriva con l’annuncio del nuovo album. Our Brand Could Be Yr Life segna il ritorno dei Bodega a tre anni di distanza dall’uscita del loro precedente lavoro, Broken Equipment. Questa volta, però, la band decide di sorprendere i fan con un “remake” del loro esordio autoprodotto del 2015, noto come Bodega Bay.

L’inizio con i Bodega Bay

I Bodega Bay, la prima incarnazione del progetto art rock dal tocco post-punk fondato a New York da Ben e Nikki, hanno rappresentato il punto di partenza per il percorso musicale dei Bodega. Our Brand Could Be Yr Life prende le composizioni del 2015 e le rielabora in una direzione nuova e audace, offrendo ai fan un’esperienza musicale fresca e stimolante.

Il successo dei Bodega e il loro impatto sulla scena indie rock di New York

Con 15 tracce, il nuovo album del 2024 presenta una selezione curata delle composizioni originali, offrendo un nuovo sguardo sul passato della band e sottolineando il loro costante impegno per l’innovazione e la creatività.

Negli ultimi sei anni, i Bodega hanno conquistato un posto di rilievo nella scena indie rock di New York, grazie al successo di vendite e al calore del pubblico che hanno ricevuto con i loro precedenti album, Endless Scroll del 2018 e Broken Equipment del 2022. Le loro numerose date dal vivo, incluse quelle nel nostro paese, testimoniano il loro impatto e la loro crescente popolarità.

Un’esperienza musicale unica e indimenticabile

Con Our Brand Could Be Yr Life, i Bodega promettono di continuare a stupire e a intrigare i loro fan, offrendo un’esperienza musicale unica e indimenticabile che non mancherà di lasciare il segno nella storia della musica post-punk. (La redazione)