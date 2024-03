In Calabria l’esplosivo Color Fest 2024

Torna con la sua dodicesima edizione il Color Fest, il festival che da anni rappresenta un connubio perfetto tra musica, arte e natura nelle affascinanti colline calabresi. L’evento è in programma dal 14 al 16 agosto 2024 e si svolgerà nell’incantevole scenario dell’Agriturismo Costantino di Maida.

Una lineup dalla visione contemporanea e internazionale

L’edizione di quest’anno si distingue per una visione profondamente contemporanea, segnando un’evoluzione significativa del festival verso l’internazionalizzazione delle proposte musicali. Il cartellone propone infatti una mescolanza tra i progetti musicali nazionali più interessanti in termini di scrittura e ricerca sonora in Italia e proposte di forte caratura musicale a livello internazionale, che approdano per la prima volta in Calabria grazie al Color Fest.

Programma del 14 agosto 2024: dal pop d’autore al rock internazionale

La giornata di apertura, il 14 agosto, vedrà l’esibizione di Fulminacci, cantautore ironico e sensibile il cui pop d’autore riesce a emozionare e a offrire uno sguardo affilato sulla realtà che ci circonda. Dal Canada arriva Ekkstacy, progetto rivelazione della scena rock/surf-punk, che si esibirà per la prima volta nel Sud Italia con uno show di grande potenza sonora. Ad arricchire il palco ci sarà anche la super band I Hate My Village, che unisce membri dei Verdena, BSBE e Calibro 35, con un sound inconfondibile e travolgente. Da tenere sott’occhio anche Bassolino.

Programma del 15 agosto 2024: festa e balli senza sosta

La giornata di Ferragosto sarà dedicata alla grande festa con l’esibizione di Cosmo e del suo viaggio intimo e psichedelico che trasporterà il pubblico in un’esperienza musicale unica. A seguire, i dj e producer italiani Populous e Clap! Clap! traghettano il festival in vortici musicali, ispirazioni e stili caleidoscopici. Spazio anche all’immaginario de Il Mago del Gelato e alle vibrazioni fluide del collettivo di Dj Toy Tonics Jam.

Programma del 16 agosto 2024: grande attesa per gli Editors

La giornata conclusiva sarà caratterizzata dalla grande attesa per gli Editors, primo nome annunciato in lineup per BeColor. Questo evento, che mette in sinergia due importanti festival del Sud Italia, Color Fest e Be Alternative Festival, porta la storica band di Birmingham per la prima volta in Calabria, per la loro unica data nel Centro-Sud Italia dell’estate 2024. In arrivo nuovi annunci.

Un festival esplosivo

Il Color Fest si conferma dunque come un evento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo, proponendo un mix eclettico e di grande qualità che promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti. (La redazione)