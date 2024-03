Tracy Chapman compie 60 anni

La cantautrice statunitense Tracy Chapman festeggia il suo 60° compleanno, oggi 30 marzo 2024, suscitando una rinnovata attenzione da parte dei media. Chapman, conosciuta per la sua timidezza e per le sue canzoni profonde, recentemente è stata al centro dell’attenzione per via della cover Fast Car eseguita dal noto cantante country Luke Combs.

La cover di Luke Combs con Tracy Chapman

La collaborazione tra Chapman e Combs durante la cerimonia dei Grammy del 2024 è stata uno dei momenti più toccanti dell’evento, riportando alla memoria il trionfo della Chapman ai Grammy del 1989, nella quale conquistò tre prestigiosi trofei grazie a “Fast Car” e al suo album di debutto omonimo, pubblicato nell’aprile 1988. La cantautrice statunitense porò a casa i Grammy come miglior artista esordiente, miglior album folk contemporaneo e migliore performance vocale pop femminile.

L’album d’esordio di Tracy Chapman del 1988

L’album omonimo, Tracy Chapman, raggiunse la vetta della classifica di Billboard 200 nell’agosto dello stesso anno, il 1988, consolidando ulteriormente la sua posizione nell’industria musicale. Un altro Grammy lo vinse nel 1996 come “Best rock song” per la canzone Give Me One Reason.

Questo anniversario rappresenta un’opportunità per celebrare la carriera straordinaria di Tracy Chapman e il suo impatto duraturo sulla musica e sulla cultura popolare. (La redazione)