L’Aloha from Hawaii, il concerto di beneficenza tenuto da Elvis Presley nel 1973

L’Aloha from Hawaii è stato un famoso concerto benefico tenuto dal cantante statunitense Elvis Presley, il 14 gennaio 1973, presso l’Honolulu International Center.

L’evento musicale dal vivo, trasmesso in diretta televisiva via satellite in quasi tutto il mondo, venne seguito da oltre un miliardo di spettatori.

Durante il concerto, Elvis cantò molti dei suoi successi più famosi, come Blue Suede Shoes, Suspicious Minds e Can’t Help Falling in Love.

Un’esibizione resa ancora più coinvolgente grazie alla presenza di una band di musicisti di alto livello, tra cui il chitarrista James Burton e il batterista Ronnie Tutt, che contribuirono a creare un’atmosfera unica e indimenticabile.

L’Aloha from Hawaii fu un evento musicale senza precedenti per l’epoca, in quanto fu il primo a essere trasmesso in diretta televisiva via satellite nel mondo.

Il concerto venne organizzato per raccogliere fondi per la Kui Lee Cancer Fund, fondazione nata in memoria del celebre compositore hawaiano Kui Lee, che era morto di cancro diversi anni prima.

Dallo spettacolo musicale fu tratto anche un doppio album live dal titolo Aloha from Hawaii Via Satellite, pubblicato da RCA Records il 4 febbraio dello stesso anno. Il disco fu anche un successo commerciale e, a oggi, quell’esibizione è considerata come una delle più iconiche della carriera di Elvis Presley.

Un concerto insomma che, oltre a fare del bene, ha contribuito a consolidare il mito di Elvis quale “Re del rock and roll”. (La redazione)