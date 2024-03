Il giovane Berlusconi: la docuserie su Netflix

L’11 aprile 2024, Netflix lancerà in Italia “Il giovane Berlusconi“, una docuserie di tre puntate della durata di 50 minuti ciascuna, dedicata al percorso imprenditoriale e politico di Silvio Berlusconi. La serie, diretta da Simone Manetti e prodotta da B&B Film in collaborazione con Gebreuder Beetz Filmproduktion e Zdf Arte, è un’opera che promette di svelare retroscena inediti e rari della vita dell’ex Primo Ministro italiano.

L’ascesa di Berlusconi nel mondo imprenditoriale

Il documentario traccia il percorso di Berlusconi (1936-2023) dagli esordi come imprenditore nell’edilizia negli anni ’70 fino all’innovazione della televisione commerciale. Uno degli episodi chiave è la creazione di Milano 2, una new town all’avanguardia, dove Berlusconi introdusse per la prima volta in Italia la cablatura coassiale. Questa innovazione ha portato alla nascita della televisione condominiale di TeleMilanoCavo, che in seguito si è trasformata in uno dei più grandi gruppi televisivi privati europei.

L’ingresso di Berlusconi nel mondo della televisione

Berlusconi, fiutando l’affare della televisione privata come business del futuro, ha utilizzato il cosiddetto “pizzone” per aggirare il monopolio della Rai. Questo nastro registrato contenente programmi e pubblicità è stato distribuito a emittenti affiliate con Canale 5, sostituendo così TeleMilano e permettendo a una piccola televisione locale di Milano di farsi sentire in tutta Italia, vendendo enormi quantità di pubblicità.

L’epoca d’oro della televisione di Berlusconi

Durante gli anni di piombo, Berlusconi ha fatto sognare i telespettatori con un’Italia che ancora non esisteva, ma che presto sarebbe emersa. Il gruppo Fininvest, attraverso i suoi canali, ha trasmesso una vasta gamma di programmi, tra cui telequiz, soap opera, telefilm americani, cartoni animati giapponesi e programmi comici, contribuendo a modellare un nuovo pubblico elettorale.

L’espansione dell’impero Berlusconi negli anni ’80

Negli anni ’80, l’impero di Berlusconi ha continuato a crescere, inglobando non solo televisioni e pubblicità, ma anche editoria, giornali, riviste, assicurazioni, banche, catene di negozi e persino una squadra di calcio, l’AC Milan. Questa ascesa ha ulteriormente rafforzato l’immagine di Berlusconi come imprenditore di successo.

Dettagli e testimonianze inedite nella docuserie Netflix

La docuserie “Il giovane Berlusconi” non si limita a raccontare la storia dell’ex Primo Ministro, ma offre anche dettagli inediti e testimonianze esclusive. Utilizzando la musica, gli archivi e i racconti personali come elementi chiave, la serie promette di offrire una narrazione visivamente coinvolgente e avvincente.

Il giovane Berlusconi

Con “Il giovane Berlusconi”, Netflix propone una profonda analisi della straordinaria storia di una delle più famose e controverse personalità europee. La serie, in uscita in Italia l’11 aprile 2024 e successivamente in Francia, Germania e Austria, rappresenta un’opportunità unica per i telespettatori di scoprire retroscena e aneddoti inediti sulla vita e la carriera di Silvio Berlusconi. (La redazione)