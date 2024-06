Nuovo singolo degli Animaux Formidables dal titolo Make sense of any mess

Il nuovo singolo degli Animaux Formidables, intitolato Make sense of any mess, è stato pubblicato il 24 maggio 2024 da Freecom. Questa è la prima pubblicazione della band dall’uscita del loro ultimo album. Il brano racconta la storia di una persona che si abbandona a una relazione, in un dialogo che si evolve in uno sfogo e culmina in una presa di coscienza.

Il protagonista realizza quanto fosse evidente, fin dall’inizio, che la situazione fosse un grande errore, ma non è mai riuscito a resistere alla sua forza attrattiva e al suo fascino. Il ritmo serrato del singolo ricorda una corsa in auto ad altissima velocità, con un momento di respiro in cui i due protagonisti si guardano e capiscono che l’unica cosa che possono fare è dare un senso a tutto quel caos, insieme.

Il tour del 2024

07 giugno – Ultravox Tinaia – Firenze

17 giugno – Le Chaff – Bruxelles (BE)

18 giugno – Bastion – Bochum (DE)

19 giugno – KULT41 – Bonn (DE)

20 giugno – Brosass Studio – Sassenberg (DE)

21 giugno – Norstadtbraut – Hannover (DE)

22 giugno – East Side Delta – Berlin (DE)

25 giugno – Morf Festival – Imperia

28 giugno – Beat – Salsomaggiore (PR)

29 giugno – Molo 517 – Schio (VI)

04 luglio – Sfilata Lineapelle – Milano – showcase

05 luglio – Bei Fest @ FAM – Desenzano del Garda (BS) – showcase

06 luglio – Porto Vecchio Festival – Padova

11 luglio – Fat Boy – Benevento

13 luglio – Festival del Suono Buono – Casola Valsenio (RA)

24 luglio – Rock in Roma – Roma – opening Marlene Kuntz

29 agosto – Beat Festival – Empoli

— date in aggiornamento —

Chi sono gli Animaux Formidables

Animaux Formidables è un duo garage-fuzz-noise, percussioni e chitarra/voce, formatosi ad inizio 2022. L’idea è quella di dare sfogo a un istinto viscerale, asciutto ed essenziale, calandosi nei panni di due personaggi con connotazioni animalesche, nutriti da sempre con glam, punk e rock ‘n roll.

Nel 2022 il duo entra in studio con Marco Fasolo per registrare, in presa diretta e in analogico, il loro disco d’esordio We are all animals uscito nel 2023 sotto l’etichetta GoDown Records e accolto dalla stampa come una tra le più interessanti uscite discografiche del panorama indipendente italiano.

Con più di 100 date in meno di due anni, gli Animaux Formidables stanno portando in giro per l’Italia e l’Europa il loro glitter tour e, nel frattempo, sono al lavoro sulla prossima uscita discografica. (La redazione)