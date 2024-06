FIMI, il report sul mercato discografico italiano: una panoramica sul 2023 e le sfide del 2024

Per la prima volta, la FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana – annuncia la pubblicazione de Il Mercato Discografico Italiano. Il progetto editoriale rappresenta una sintesi dettagliata e approfondita dello scenario musicale del 2023 in Italia, offrendo una panoramica completa dei dati di mercato, dei consumi, dell’export, delle classifiche e delle certificazioni. Un’opera indispensabile per comprendere l’evoluzione e le dinamiche di un settore in continua trasformazione.

L’evoluzione del mercato discografico italiano

Il rapporto inizia con un’introduzione ai numeri del mercato italiano, illustrando l’evoluzione degli ultimi vent’anni del settore discografico. L’analisi evidenzia l’impatto rivoluzionario del digitale, con un focus particolare sul segmento dello streaming. Negli ultimi anni, lo streaming ha infatti cambiato radicalmente il modo in cui la musica viene consumata, offrendo accesso immediato a milioni di brani e modificando le abitudini di ascolto del pubblico.

I successi dell’export nel periodo post-pandemico

Uno degli aspetti più rilevanti del report riguarda gli importanti risultati dell’export musicale italiano. Il periodo post-pandemico ha visto una crescita significativa della musica italiana all’estero, con artisti e brani che hanno conquistato il pubblico internazionale. Questo successo è frutto di strategie mirate e di un crescente interesse globale per il repertorio italiano, che continua a guadagnare terreno nelle classifiche di tutto il mondo.

Analisi del consumo musicale in Italia

Il report offre anche un’analisi dettagliata del consumo musicale in Italia, esplorando i generi più ascoltati e i canali di discovery. Tra i generi più popolari spiccano il pop, il rap e la musica dance, mentre i social media e le piattaforme di streaming giocano un ruolo fondamentale nella scoperta di nuovi artisti e brani. Questo capitolo fornisce un quadro chiaro delle preferenze musicali degli italiani e delle tendenze che stanno plasmando il mercato.

Misure istituzionali e supporto al settore

Un’altra sezione importante del rapporto riguarda le misure istituzionali, evidenziando i risultati del Bonus Cultura e i numeri del Tax Credit. Queste iniziative governative hanno giocato un ruolo cruciale nel sostenere il settore musicale, incentivando l’acquisto di musica e la produzione di nuovi contenuti. Il Bonus Cultura, in particolare, ha permesso a molti giovani di avvicinarsi alla musica, stimolando il mercato interno.

L’ecosistema Top Of the Music e le sfide del 2024

Il rapporto si chiude con una sezione dedicata all’ecosistema Top Of the Music, offrendo una panoramica del fenomeno del repertorio locale e della questione di genere. Questo capitolo analizza la presenza delle donne nel settore discografico e le sfide che ancora devono essere affrontate per garantire una maggiore equità. Inoltre, il report guarda al futuro, identificando le sfide del 2024, tra cui l’intelligenza artificiale generativa e lo sviluppo di un mercato competitivo.

Scarica il report

L’esclusivo report FIMI per il 2023 rappresenta una risorsa preziosa per chiunque voglia comprendere le dinamiche del mercato discografico italiano. Con un’analisi dettagliata dei consumi, i numeri dell’export, l’importanza delle misure istituzionali e uno sguardo alle sfide future, questo documento offre una visione completa e aggiornata del settore. Per ulteriori approfondimenti, è possibile scaricare il report completo dal link fornito dalla FIMI. (La redazione)

Scarica il report completo per analizzare tutti i dati e le informazioni presentate: [link per il download].