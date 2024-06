David Gilmour: nuovo album, un singolo con la figlia Romany e sei concerti al Circo Massimo

Da lunedì 17 giugno 2024 è disponibile in digitale Between Two Points, il nuovo brano di David Gilmour con la figlia Romany alla voce e all’arpa. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo atteso album Luck and Strange, in arrivo il 6 settembre 2024 per Sony Music.

Il ritorno di David Gilmour

Dopo nove anni di silenzio discografico, David Gilmour torna con Luck and Strange, un album che promette di essere un capolavoro. Ad anticiparlo è Between Two Points, una cover del 1999 dei Montgolfier Brothers, che vede la collaborazione della figlia Romany Gilmour alla voce e all’arpa, e i cori del figlio Gabriel Gilmour. Il brano è l’unica cover presente nel nuovo album, che si compone di nove tracce in totale, di cui otto inedite.

Collaborazioni di prestigio

Il nuovo album vanta collaborazioni con musicisti di alto livello, tra cui Guy Pratt e Tom Herbert al basso, Adam Betts, Steve Gadd e Steve DiStanislao alla batteria, Rob Gentry e Roger Eno alle tastiere. Gli arrangiamenti di archi e coro sono stati curati da Will Gardner. La produzione dell’album è stata affidata a David Gilmour e Charlie Andrew, noto per il suo lavoro con Alt-J e Marika Hackman.

Registrazioni e produzione

Luck and Strange è stato registrato in un arco di cinque mesi tra Brighton e Londra. La maggior parte dei testi delle nuove tracce sono stati scritti da Polly Samson, collaboratrice storica di Gilmour. L’immagine di copertina, creata da Anton Corbijn, è ispirata a un testo di Charlie Gilmour per la canzone finale dell’album, Scattered.

Un tocco di nostalgia

Un elemento di grande interesse nell’album è la title track Luck and Strange, che include una registrazione del compianto tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright, effettuata durante una jam session nel 2007. Questo tocco di nostalgia aggiunge un valore emotivo inestimabile all’album, creando un ponte tra il passato e il presente musicale di Gilmour.

Le date italiane del tour mondiale

L’entusiasmo per l’uscita di Luck and Strange è alimentato anche dall’annuncio del tour mondiale di David Gilmour, che partirà dall’Italia con sei date al Circo Massimo di Roma. Gli spettacoli si terranno il 27, 28 e 29 settembre 2024, e l’1, 2 e 3 ottobre 2024, segnando i primi concerti dal vivo di Gilmour in Italia dopo otto anni. Questi eventi rappresentano un’anteprima mondiale e saranno gli unici spettacoli nell’Europa continentale, rendendoli tra i più attesi dell’anno.

Un evento imperdibile

I concerti al Circo Massimo promettono di essere spettacoli mozzafiato, non solo per la bellezza della location, ma anche per la qualità musicale che David Gilmour e il suo ensemble sono pronti a offrire. I fan avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, ascoltando dal vivo i nuovi brani di Luck and Strange insieme ai classici intramontabili del suo repertorio. (La redazione)