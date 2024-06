Soul autentico in Wonderland, l’album di debutto dei londinesi Wonder 45

Siamo tutti un po’ Alice nel paese delle meraviglie quando ci imbattiamo in un disco che sovverte le aspettative, come Wonderland, l’album di debutto della band londinese Wonder 45, che suona assolutamente contemporaneo nonostante affondi le radici in un genere retrò come il soul.

A seguito dell’uscita di svariati singoli supportati da emittenti importanti come BBC 2 e BBC 6 in Inghilterra, e KEXP e KCRW negli USA, i Wonder 45 si sono riuniti in studio per completare questo loro primo disco, Wonderland appunto, un concentrato di autentico soul senza tempo registrato interamente in analogico.

L’album si apre con la sontuosa Cry, una ballata emotiva sulla resilienza di fronte alle delusioni d’amore, offrendo una melodia incisiva e toccante. Prosegue con la morbida Round and Round, che porta rinnovata energia con dinamici riff di chitarra e un ritornello orecchiabile, mentre esplora il tema dei cicli della vita e delle relazioni.

Superman è un potente e ritmato inno al superamento degli ostacoli, con ricchi arrangiamenti e un’intensa performance vocale da parte della cantante femminile della band Jess Greenfield (che ha lavorato in passato con Noel Gallagher, Paul Weller, e Rod Stewart, giusto per intenderci).

La titletrack del disco Wonderland, è un’altra ballata soul da pelle d’oca grazie all’interpretazione dell’altra voce della band, Gavin Condor, che troviamo anche nell’effervescente brano di funk uptempo Make It Happen, che incoraggia a perseguire i sogni nonostante le sfide.

Intermission offre una pausa meditativa a poco più della metà dell’album, con una traccia strumentale suggestiva, mentre Greenlight è una fetta di soul / rhythm n blues classico che mostra appieno la padronanza della band verso il genere.

L’album si chiude con Nothing’s Gonna Change e Into The Fire, il primo un brano di soul rassicurante con l’intervento di una chitarra elettrica, mentre il secondo alza il tiro con bpm alti e un beat contagiosissimo che rallenta a tre quarti per diventare più orchestrale e introspettivo.

Wonderland affronta ed esplora temi come l’amore, la perseveranza e la scoperta di sé in maniera semplice e diretta, a volte leggera, a volte toccante, sempre in maniera convincente, rendendolo un vero gioiellino che è essenziale per ogni amante del soul più genuino. (Adaja Inira)