Sanremo Giovani 2024: l’Inizio di un nuovo corso con Carlo Conti

La celebre citazione “gli esami non finiscono mai“ trova una nuova e affascinante declinazione nell’attesissima edizione di Sanremo Giovani 2024, che quest’anno vede al timone il veterano Carlo Conti. Per il conduttore televisivo, nonché direttore artistico del Festival della Canzone Italiana 2025, questa sarà la quarta volta alla guida del concorso, ma la prima sotto un format rinnovato e promettente.

Novità e cambiamenti

Tra le principali novità annunciate, spicca una significativa riduzione dell’età dei partecipanti, che dovranno avere tra i 16 e i 26 anni. Questa decisione, come ha spiegato lo stesso Conti, mira a scovare e valorizzare i talenti più giovani del panorama musicale italiano, offrendo loro un percorso di crescita strutturato e articolato.

Il processo di selezione sarà accurato e rigoroso. Nella prima fase, il Direttore Artistico insieme alla Commissione Musicale, valuterà tutti i brani pervenuti, selezionando almeno 40 artisti. Successivamente, questi giovani talenti saranno convocati per audizioni dal vivo nella storica sede di Via Asiago a Roma, da cui emergeranno i 24 candidati ufficiali.

La competizione

La vera competizione inizierà il 12 novembre 2024 con quattro serate su Rai 2 (12, 19, 26 novembre e 3 dicembre 2024), dove 6 artisti si esibiranno dal vivo per ogni puntata, ma solo 3 per serata supereranno il turno. Questi saranno giudicati dalla Commissione musicale.

Il 10 dicembre 2024 sarà la volta della semifinale, anch’essa in seconda serata su Rai 2. I 12 artisti rimasti si affronteranno in sfide dirette, riducendo il numero a 6 finalisti. A questi si aggiungeranno 2 artisti selezionati dal concorso “Area Sanremo”, per un totale di 8 contendenti.

La finale

L’evento culminante è fissato per il 18 dicembre 2024, in prima serata su Rai 1, in diretta dal Casinò di Sanremo. Gli 8 finalisti si contenderanno i 4 posti disponibili per esibirsi a febbraio durante Sanremo 2025. In questa serata decisiva, il giudizio sarà condiviso equamente tra la Commissione musicale e il pubblico attraverso il Televoto, ciascuno con un peso del 50%.

Dichiarazioni e obiettivi

“La reintroduzione della categoria Nuove Proposte, separata da quella dei Big, è intesa a costituire un concreto momento di ulteriore valorizzazione dei giovani,” ha dichiarato Carlo Conti. “Il modello che è stato individuato, e anche l’abbassamento dell’età anagrafica, serve infatti a costruire un percorso di crescita lungo tre mesi, tra i vari step di Sanremo Giovani. Il tutto finalizzato a individuare i potenziali Big del futuro attraverso la sfida nella categoria Nuove Proposte di febbraio.”

Il regolamento per partecipare

Il regolamento completo della manifestazione è disponibile sul portale www.sanremo.rai.it a partire da giovedì 27 giugno 2024. Le iscrizioni apriranno alle ore 16 del 10 luglio e chiuderanno l’8 ottobre 2024.

Con queste innovazioni e il rinnovato entusiasmo, Sanremo Giovani promette di essere una piattaforma fondamentale per i nuovi talenti italiani, un trampolino di lancio verso il grande palco del Teatro Ariston e, forse, verso una luminosa carriera nel mondo della musica. (La redazione)