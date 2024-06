«Five Dice, All Threes», il nuovo album dei Bright Eyes di Conor Oberst

Il nuovo album dei Bright Eyes, intitolato Five Dice, All Threes, è previsto per il 20 settembre 2024 sotto l’etichetta Dead Oceans. In anticipazione dell’uscita, la band ha pubblicato il singolo Bells and Whistles.

Collaborazioni importanti nel nuovo album

Il nuovo lavoro della band di Conor Oberst vede la partecipazione di importanti artisti della scena musicale. Cat Power e Matt Berninger dei National hanno collaborato a diverse tracce, aggiungendo il loro tocco unico al suono dei Bright Eyes. Anche Alex Orange Drink dei So So Glos ha contribuito alla scrittura e registrazione di alcuni brani, arricchendo ulteriormente la varietà musicale dell’album.

Una band centrale della scena indie

I Bright Eyes sono considerati uno dei pilastri della scena indipendente sia americana che internazionale. Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, la band di Omaha, Nebraska, ha saputo creare uno stile unico e riconoscibile, affermandosi come una delle principali formazioni indie-rock degli ultimi due decenni. La loro musica continua a influenzare numerosi artisti e appassionati del genere.

La storia dietro il singolo “Bells and Whistles”

Bells and Whistles rappresenta il secondo album dei Bright Eyes per Dead Oceans, successore di Down in the Weeds, Where the World Once Was, pubblicato nel 2020 dopo una pausa di dieci anni. A proposito del nuovo singolo Conor Oberst, cantante e leader della band, racconta: “Questa è una canzone sui tanti piccoli dettagli della vita che al momento possono sembrare insignificanti, frivoli o temporanei, ma che alla fine finiscono per formare il tuo destino. Ed è anche una specie di fischio mentre lavori.”

La produzione del disco

Five Dice, All Threes è stato autoprodotto dalla band stessa, con le registrazioni effettuate presso gli ARC studio di Omaha, di proprietà di Mike Mogis e Conor Oberst. Il coinvolgimento diretto dei membri della band nella produzione ha garantito che l’album mantenesse l’autenticità e l’essenza del suono caratteristico dei Bright Eyes.

La dedizione dei compagni di sempre

Il nuovo album dei Bright Eyes promette di essere un’aggiunta significativa alla loro discografia, grazie alla dedizione dei compagni di sempre, i musicisti Mike Mogis e Nathaniel Walcott. L’attesa per Five Dice, All Threes è alta, e i fan possono già godere di un assaggio con il singolo Bells and Whistles. Non resta che attendere il 20 settembre 2024 per scoprire tutte le nuove sonorità offerte dai Bright Eyes. (La redazione)