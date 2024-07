Nick Cave & the Bad Seeds con il nuovo album Wild God

Nick Cave & the Bad Seeds sono pronti a pubblicare il loro ultimo album intitolato Wild God. In uscita il 30 agosto 2024, l’attesa per questa nuova uscita di “Re Inkiostro” e suoi sodali è alle stelle. Anticipato dalla traccia che dà il titolo al disco, il nuovo lavoro discografico di Nick Cave promette emozioni e sonorità suggestive e trascinanti.

Un album dall’energia travolgente

Nick Cave ha condiviso le sue speranze e aspettative per Wild God, sperando che l’album trasmetta agli ascoltatori la stessa energia e lo il medesimo impatto che ha avuto su di lui. Descritto come un’opera complessa ma incredibilmente contagiosa, l’album rappresenta uno specchio delle emozioni vissute dagli artisti durante la sua realizzazione. Nonostante la mancanza di un piano predefinito, il risultato è un disco che esplode con vitalità e felicità.

Una danza tra convenzione e sperimentazione

Composto da dieci tracce, Wild God è un viaggio musicale che si muove tra la tradizione e l’innovazione. La band prende svolte inaspettate, esplorando nuove sonorità e tecniche che esaltano le immagini ricche e le emozioni profonde delle narrazioni di Cave. Questo album rappresenta il suono di una band che ha trovato nuova ispirazione e libertà creativa, con momenti che richiamano affettuosamente il passato dei Bad Seeds, ma che principalmente spingono in avanti il loro continuo movimento e crescita artistica.

Una produzione eccellente

Wild God è stato prodotto da Nick Cave e Warren Ellis, con il mixaggio curato da David Fridmann. La scrittura dell’album è iniziata il giorno di Capodanno del 2023, segnando un nuovo capitolo nella carriera della band. Le sessioni di registrazione si sono svolte al Miraval in Provenza e al Soundtree di Londra, dove la band ha infuso la loro alchimia unica nel progetto. Contributi notevoli sono stati dati anche da Colin Greenwood al basso e Luis Almau, che ha arricchito l’album con chitarra con corde di nylon e chitarra acustica.

Track listing

1. Song of the Lake

2. Wild God

3. Frogs

4. Joy

5. Final Rescue Attempt

6. Conversion

7. Cinnamon Horses

8. Long Dark Night

9. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

10. As the Waters Cover the Sea

Un trip emotivo

Wild God è un album che non solo celebra la maestria musicale di Nick Cave & the Bad Seeds, ma anche la loro capacità di reinventarsi e crescere. Con la sua combinazione di profondità emotiva e gioia contagiosa, l’album promette di essere un ascolto indimenticabile per i fan di lunga data e per i nuovi ascoltatori. (La redazione)