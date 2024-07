Thee Marloes: l’incontro inaspettato tra soul occidentale e cultura indonesiana

I Thee Marloes non sono la tipica soul band che ti aspetteresti di trovare in un club di New York o di Londra. Questo trio unico è nato a Surabaya, Indonesia, con una missione precisa: emergere sulla scena musicale internazionale e reinterpretare un sound tipicamente occidentale con un tocco distintivo. La loro musica è un viaggio affascinante che mescola soul, jazz, pop e influenze locali, creando un’esperienza sonora che è tanto universale quanto profondamente radicata nella loro cultura.

Le caratteristiche uniche del loro sound

Il sound dei Thee Marloes si distingue per i suoi tratti distintivi: una batteria ben cadenzata, una chitarra ritmica che detta la melodia e una voce evocativa che canta di amore e dolore. Tuttavia, sono le piccole differenze che rendono il trio davvero unico. C’è qualcosa di innegabilmente diverso nella loro musica, un elemento nuovo e distinto che li separa da tutto ciò che conosciamo e possiamo anche solo lontanamente immaginare.

L’album di debutto “Perak”

Il primo estratto dal loro album di debutto Perak è stato il brano Midnight Hotline. Questa traccia è un incredibile pezzo da dancefloor, caratterizzato da un ritornello contagioso, un pianoforte vibrante e riff di chitarra jazz. È un esempio perfetto dell’energia dinamica del trio.

In contrasto, Beri Cinta Waktu è una ballata soul con testi in indonesiano, che mantiene tutte le caratteristiche di un’amata ballata soul. Indipendentemente dalla barriera linguistica, il sentimento nella loro musica è palpabile, rendendo le loro canzoni riconoscibili e sentite.

Canzoni che raccontano storie

I Know è un mid-tempo che affronta il tema di rivelare la verità dietro una storia d’amore fondata sulla falsità. Not Today è il classico brano da domenica mattina, con Natassya che ci invita a fare spazio per noi stessi, qualunque cosa la vita ci riservi.

Mungkin Saja riporta il ritmo con una nuova hit tutta da ballare, mentre True Love vede i Thee Marloes immergersi nel lato più sentimentale del jazz con una ballata beat che potrebbe facilmente essere inserita nella colonna sonora di un film di Quentin Tarantino.

Over inizia con un pesante break di batteria e si evolve in un arrangiamento epico, intriso di strati di splendide melodie che catturano lo scompiglio di una storia d’amore che finisce in modo perfetto.

Un viaggio musicale da Surabaya verso il Mondo

Perak è un viaggio musicale che parte dal cuore di Surabaya, Indonesia, e arriva a toccare il cuore degli ascoltatori di tutto il mondo. Non importa quale lingua parli o da quale cultura vieni, la musica e l’energia dei Thee Marloes sono così affascinanti che la terremo vicino al giradischi per gli anni a venire.

Il futuro del soul: Thee Marloes

I Thee Marloes sono il futuro del soul e arrivano dall’Indonesia. Il loro album d’esordio Perak, in uscita il 9 agosto 2024 per Big Crown Records, promette di rivoluzionare il panorama musicale. Il trio è composto da Natassya Sianturi (voce e chitarra), Tommy Satwick (batteria) e Sinatrya (“Raka”) Dharaka (chitarra e produzione). La loro miscela sonora si nutre certamente di soul, ma anche di musica indonesiana e funk, sonorità che negli ultimi anni hanno fatto la fortuna di artisti come Khruangbin e Unknown Mortal Orchestra, con un fresco mix di jazz, pop e composizioni da colonna sonora. (La redazione)