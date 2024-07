Il rapper Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi

Pietro Morandi, conosciuto artisticamente come Tredici Pietro, nasce a Bologna il 9 agosto 1997. Figlio del celebre cantante Gianni Morandi e della sua seconda moglie Anna Dan, Pietro cresce in un ambiente musicale. Sin da piccolo, dimostra un grande interesse per la musica, in particolare per il rap. Inizia a scrivere le sue prime canzoni già alle scuole medie, mostrando un talento precoce.

Gli anni di formazione a Bologna

Durante gli anni del liceo, frequenta il Liceo Classico Marco Minghetti a Bologna, dove incontra il produttore discografico Mr. Monkey. Questa collaborazione si rivela fondamentale per la carriera musicale di Pietro, permettendogli di sviluppare il suo stile unico e di affinare le sue capacità artistiche.

L’esordio con “Pizza e Fichi”

Il 15 giugno 2018, Tredici Pietro pubblica il suo primo singolo, Pizza e Fichi. Il brano ottiene un buon successo commerciale, sebbene non manchino alcune controversie. Il singolo segna l’inizio della carriera professionale di Pietro nel mondo del rap, accompagnato dalle produzioni di Mr. Monkey.

Il primo EP: “Assurdo”

Il 7 giugno 2019 esce Assurdo, il primo EP di Tredici Pietro. Composto da sette brani, il disco vede la partecipazione di Madame nel featuring Farabutto. Le strumentali sono tutte curate da Mr. Monkey, consolidando ulteriormente la collaborazione tra i due artisti.

Collaborazioni e nuove uscite

Nel settembre 2019, Pietro collabora con Lil Busso per la traccia 1€/secondo, inclusa nell’album Ipermetromondo di Lil Busso. Segue poi il singolo Vestiti d’odio con gli Psicologi, pubblicato nel gennaio 2020, e un’altra collaborazione con lo stesso duo per il loro album Millennium Bug.

Il secondo EP: “X Questa Notte”

Il 21 aprile 2021 vede la luce il secondo EP di Tredici Pietro, intitolato X Questa Notte. Questo lavoro, composto da sette brani, segna la fine della collaborazione con Mr. Monkey e l’inizio di quella con Andry The Hitmaker. L’EP include featuring di artisti come Mecna, Nayt e Giaime.

Il primo album: “Solito Posto, Soliti Guai”

Il 22 aprile 2022, Tredici Pietro pubblica il suo primo album, Solito Posto, Soliti Guai. Il disco include tutte le tracce del precedente EP, consolidando la sua presenza sulla scena musicale italiana. Segue poi il singolo Guardami le Spalle, rilasciato nel luglio 2022 e prodotto da DJ 2P e Adma.

Progetti recenti e futuri

Il 28 ottobre 2022, Tredici Pietro collabora nuovamente con Lil Busso per il singolo Why U Naked?, primo estratto dal loro joint album Lovesick. Da questo progetto viene estratto anche il singolo 2€/Secondo, prodotto da Lunar, che vede la partecipazione di Diss Gacha e VillaBanks. La versione fisica dell’album contiene due brani inediti: Piccolo Segreto e Outro.

Il difficile rapporto con il padre Gianni Morandi

Essere figlio di un’icona della musica italiana come Gianni Morandi non è sempre facile. Pietro ha dovuto affrontare il continuo confronto con il padre e le insinuazioni che i suoi successi siano dovuti a favoritismi. In una recente intervista, ha dichiarato di aver sempre cercato di evitare un rapporto professionale con il padre per affermare la sua indipendenza artistica. Tuttavia, oggi ha accettato la sua eredità e il peso del suo cognome.

Due nuovi singoli e progetti futuri

Tredici Pietro è recentemente tornato con due nuovi singoli, High e Big Panorama, anticipando l’uscita del suo prossimo album. Con una carriera in ascesa e una crescente base di fan, il futuro di Tredici Pietro nel panorama musicale italiano appare promettente. (La redazione)