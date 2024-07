I concerti del mese di agosto

L’estate è quel periodo magico in cui la frenesia quotidiana si rallenta, le città si svuotano e le spiagge si riempiono. Agosto, in particolare, è il mese in cui l’Italia si concede una meritata pausa, abbandonando per un attimo le responsabilità e dedicandosi al relax e al divertimento. E sebbene molte attività si fermino, il mondo dello spettacolo non va mai in vacanza. Anzi, proprio in questo mese estivo, numerosi festival, eventi culturali e spettacoli teatrali animano la nostra penisola.

Tanti gli artisti che si esibiranno ad agosto: Fedez, Irama, Tyga, Alfa, Gabry Ponte, Fiorella Mannoia, Gazzelle, Colapesce, Dimartino, Jadu Heart, Oracle Sisters, Egyptian Blue, Yussef Dayes, Goran Bregovic, Ermal Meta, Dee Dee Bridgewater, Lucio Corsi, Lauryyn, Willie Peyote, Vinicio Capossela, Fink, Ty Segall e altri ancora. Ecco quindi, di seguito, una selezione dei migliori live in Italia in programma ad agosto 2024, per non perdere l’occasione di vivere momenti indimenticabili. (La redazione)

I concerti in programma