Stretta del Governo sulla cannabis light. È scontro politico. Dibattito rinviato a settembre

La stretta sulla cannabis light è al centro del dibattito politico italiano, con l’approvazione in commissione alla Camera di un emendamento governativo al ddl sicurezza. Questa misura, fortemente sostenuta dalla maggioranza, mira a regolamentare in modo più severo la coltivazione e la vendita delle infiorescenze di cannabis a basso contenuto di THC, per usi diversi da quelli industriali. La decisione ha suscitato immediate reazioni da parte delle opposizioni, che criticano l’approccio considerato ideologico e repressivo. E questo quanto si apprende dalle principali fonti di informazione italiane, tra cui l’Ansa e l’Avvenire.

Le reazioni delle opposizioni

Le opposizioni sono salite sulle barricate, denunciando le potenziali conseguenze negative per l’intero settore della cannabis light. Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha espresso preoccupazione per la sopravvivenza delle aziende italiane coinvolte in questa filiera, che impiegano circa 11mila persone. La Coldiretti, associazione di categoria, ha richiesto modifiche alla norma durante il prosieguo dell’esame parlamentare per evitare danni irreparabili a un comparto che ha visto significativi investimenti negli ultimi anni.

Scontro in Commissione

Il dibattito in commissione è stato caratterizzato da tensioni e scontri accesi tra maggioranza e opposizione. La seduta fiume di 12 ore ha visto l’approvazione di poco più della metà degli emendamenti, nonostante il contingentamento dei tempi. Le opposizioni hanno criticato duramente la gestione dei lavori, accusando la maggioranza di forzare i tempi su un disegno di legge che non presenta urgenze immediate.

Rinvio del dibattito in Aula

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto per mediare, portando alla decisione di rinviare il dibattito in Aula a settembre. Questo rinvio è stato accolto favorevolmente dalle opposizioni, che parlano di “ritorno alla ragionevolezza”. Le commissioni continueranno a lavorare sugli emendamenti fino alla pausa estiva, con l’obiettivo di chiudere l’esame entro la deadline di fine settimana prossima.

Il futuro della Cannabis Light in Italia

Equiparazione della Cannabis Light

Tra le novità più contestate c’è l’emendamento che equipara la cannabis light a quella con alto contenuto di THC, vietandone la coltivazione e la vendita. Questo intervento è in linea con un recente decreto del Ministero della Salute che ha classificato le “composizioni per uso orale di cannabidiolo” come sostanze stupefacenti. La misura, secondo la maggioranza, è necessaria per tutelare la salute pubblica e prevenire comportamenti pericolosi legati all’assunzione di cannabis light.

La difesa della maggioranza

La maggioranza difende con forza il provvedimento, sostenendo che si tratta di misure indispensabili per stroncare il mercato della cannabis light e prevenire attività illegali collegate. Maurizio Gasparri di Forza Italia ha dichiarato che chi si oppone a queste norme difende attività ambigue e pericolose. Tuttavia, le opposizioni continuano a denunciare l’approccio punitivo e repressivo del governo, temendo gravi conseguenze economiche e sociali.

Le altre misure del Ddl Sicurezza

Introduzione delle Bodycam

Oltre alla stretta sulla cannabis light, il ddl sicurezza introduce altre misure, tra cui l’uso delle bodycam per le forze di polizia impegnate nel mantenimento dell’ordine pubblico. Nonostante non siano una dotazione obbligatoria, sono stati stanziati 23,4 milioni di euro in tre anni per la loro implementazione. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato che queste tecnologie miglioreranno la tutela degli agenti e garantiranno maggiore trasparenza nelle loro operazioni.

Proposte ritirate

Alcune proposte, come il reato di integralismo islamico e la castrazione chimica per gli stupratori, sono state ritirate durante il dibattito notturno. Tuttavia, il governo ha promesso di aprire un tavolo di discussione su possibili trattamenti temporanei e reversibili per i reati sessuali, mostrando una volontà di mediazione su alcuni punti critici.

Rinvio del dibattito a settembre

La stretta sulla cannabis light e le altre misure del ddl sicurezza hanno acceso un vivace dibattito politico e sociale in Italia. Mentre la maggioranza difende le nuove regole come necessarie per la tutela della salute pubblica, le opposizioni denunciano le conseguenze negative per l’economia e le libertà individuali. Con il rinvio del dibattito a settembre, la discussione continuerà, promettendo ulteriori sviluppi e possibili modifiche alle norme proposte. (La redazione)