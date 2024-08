Eugenio Bennato, figura di riferimento della musica popolare del Mediterraneo

Eugenio Bennato, un nome che risuona con forza nella musica popolare mediterranea, continua a incantare il pubblico con il suo tour estivo che attraversa tutta l’Italia. Il cantautore e polistrumentista, noto per la sua ricerca e innovazione musicale, porta nei festival e nelle piazze non solo i classici che hanno segnato la sua carriera, ma anche il nuovo singolo Musica del mondo. Un tour che, oltre a toccare numerose città italiane, arriverà fino in Finlandia il 5 settembre 2024.

La carriera di Eugenio Bennato

Eugenio Bennato ha dedicato quasi cinquant’anni della sua vita alla musica, diventando un punto di riferimento per la modernità dei suoni e l’attualità dei testi. La sua carriera è stata caratterizzata dalla costante ricerca e innovazione, con un’attenzione particolare alle tradizioni musicali del Sud Italia. Attraverso il movimento Taranta Power, Bennato ha portato queste tradizioni sui palchi internazionali, contribuendo a rinnovare e diffondere la musica popolare italiana in tutto il mondo.

Tematiche sociali contemporanee

I testi di Eugenio Bennato affrontano temi cruciali della contemporaneità come le migrazioni, il rispetto delle diversità, la solidarietà e i pericoli della globalizzazione e del capitalismo estremo. La sua musica è un mezzo potente per promuovere un cambiamento globale, capace di contrastare la violenza, l’ingiustizia e l’avidità. Bennato crede fermamente nel potere della musica come strumento per promuovere la pace e la giustizia sociale.

“Musica del mondo”: un nuovo singolo per celebrare la diversità

A sette anni dall’ultimo disco solista, Da che Sud è Sud, e a quattro da Qualcuno sulla terra con Le Voci del Sud, il 5 luglio 2024 Eugenio Bennato ha pubblicato Musica del mondo, il nuovo singolo e video che anticipa il prossimo album in uscita in autunno. Questo brano celebra l’umanità e la sua splendida diversità, mescolando elementi di musica popolare, folk ed etnica. Musica del mondo è arricchito dalla collaborazione con il Yar Mohammad Group, una band proveniente dal Rajasthan, che Bennato ha conosciuto durante i concerti realizzati in India nel 2023.

Collaborazioni internazionali e nuovi progetti

La collaborazione con il Yar Mohammad Group testimonia l’apertura di Eugenio Bennato verso nuove influenze musicali e culturali. Questa sinergia ha permesso di creare un brano che non solo celebra la diversità culturale, ma sottolinea anche la potenza della musica nel creare ponti tra le diverse comunità. Il brano “Musica del mondo” è un inno alla bellezza delle minoranze che lottano per la propria terra e i propri valori, una risposta all’arroganza di chi perpetua i conflitti.

Il tour del 2024

Alcune dei concerti di Eugenio Bennato in programma nel 2024. Le date sono in continuo aggiornamento.

8 agosto | Ispica (RG), Parco Archeologico della Forza

9 agosto | Mesagne (BR), Stupor Mundi Festival, Piazza Orsini del Balzo

10 agosto | Carpino (FG), Piazza del Popolo

11 agosto | Monasterace (RC), Loc. Campomarzo

12 agosto | Serra d’Aiello (CS), Belvedere Panoramico

13 agosto | Vibonati (SA), Piazza Roma

14 agosto | Fontanarosa (AV) Piazza Cristo Re

16 agosto | Palmi (RC), Piazza I Maggio

17 agosto | Panettieri (CS), via Risorgimento

18 agosto | Fabrizia (VV)

20 agosto| Caggiano (SA), frazione Calabri, Piazzale Chiesa San Giacomo

22 agosto | Gioiosa Jonica (RC), piazza Moro

23 agosto| Apricena (FG) | Suonincava 2024

28 agosto | Castell’Umberto (ME), Piazza IV Novembre

30 agosto | Canicattini Bagni (SR), Piazza XX Settembre

31 agosto | Benevento, Piazza Santa Sofia

1°settembre | Fuscaldo (CS), piazza G. Marconi

5 settembre | Helsinki, Teatro Savoy

7 settembre | Milano, Mood Live Milano Idroscalo

14 settembre | Bologna, Sun Donato Festival

Una figura fondamentale della musica popolare mediterranea

Eugenio Bennato continua a essere una figura fondamentale nella musica popolare mediterranea. Il suo tour estivo e il nuovo singolo Musica del mondo sono l'ennesima dimostrazione del suo impegno nel promuovere la cultura, la diversità e la solidarietà attraverso la musica. La sua capacità di innovare rimanendo fedele alle proprie radici lo rende un artista unico, capace di parlare a generazioni diverse e di portare un messaggio di speranza e cambiamento in tutto il mondo.