Le Nozze Chimiche, il nuovo viaggio musicale di Giuseppe Chimenti

Giuseppe Chimenti, cantautore calabrese con una lunga carriera alle spalle sotto il nome di Modì, presenta il suo nuovo progetto musicale, Le Nozze Chimiche. In questa avventura artistica è accompagnato ancora una volta da Fabrizio Massara, ex tastierista e arrangiatore dei Baustelle, che assume il ruolo di produttore artistico come era accaduto con Tsunami del 2021.

Chi è Giuseppe Chimenti

Giuseppe Chimenti ha militato in numerose band romane come chitarrista fino al 2009, anno in cui ha esordito come solista, come Modì, con l’EP Odio l’estate, stampato in vinile in tiratura limitata dal Circolo degli Artisti. Sempre sotto il nome Modì, ha pubblicato tre LP: Il suicidio della formica (2012), Testa di balena (2017) e Tsunami (2021), quest’ultimo prodotto da Fabrizio Massara (ex Baustelle).

Esplorazione di nuovi territori sonori

Con Le Nozze Chimenti, Chimenti esplora nuovi territori sonori, fondendo la tradizione della canzone d’autore con moderne sonorità elettroniche. Il progetto spazia dall’elettropop alle influenze krautrock, passando per atmosfere cosmiche e tonalità malinconiche.

Il disco d’esordio

Questo disco d’esordio, intitolato 5 e della durata di poco più di 29 minuti, è un viaggio introspettivo che riflette il percorso fisico e metaforico dell’autore. Il numero cinque rappresenta simbolicamente il movimento e la trasformazione, temi centrali nell’album.

Le tracce del disco

Ogni traccia di 5 è una tappa di questo viaggio. In Amanti e stazioni, Chimenti esplora l’interiorità e l’incontro con mete sconosciute, dove passione e sofferenza si intrecciano creando momenti di poesia inaspettata. Lungo i binari simboleggia un susseguirsi di nuovi inizi, mentre Viaggio di non ritorno fonde il percorso interiore con quello fisico in una metaforica partita a scacchi tra la vita e la morte. Il canto delle cicale evoca la malinconia di un ricordo estivo, enfatizzando la fugacità del tempo. L’album si chiude con Di venerdì tutto succede ancora, un brano dark e riflessivo che offre una visione surreale e romantica del trapasso.

La narrazione

Attraverso potenti metafore di treni, navi e mari, il disco narra esperienze di vita intense e appassionate. Il cuore dei racconti pulsa di relazioni che portano tanto gioia quanto dolore, riflettendo sui cambiamenti inevitabili della vita mentre le stagioni scorrono rapide.

In uscita il 5 settembre 2024 per Nos Records, Le Nozze Chimiche con 5 offre un mosaico sonoro e lirico che invita l’ascoltatore a un viaggio profondo e trasformativo, specchio del cammino umano. Un lavoro piacevole e ben arrangiato, a metà strada tra cantautorato pop e architetture sonore di stampo elettronico-sperimentale.

La curiosità

Per il resto, una sola curiosità: chissà se per il nome di questo nuovo progetto Giuseppe Chimenti ha preso in prestito il titolo di un “vecchio” album (e relativa titletrack) del 1999 di Giancarlo Onorato. (La redazione)