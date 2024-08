Gli Hippo Campus con il nuovo album “Flood”

Gli Hippo Campus hanno annunciato l’uscita del loro quarto album intitolato Flood. Il nuovo lavoro discografico sarà disponibile dal 20 settembre 2024 sotto l’etichetta Psychic Hotline. Questo album segna un nuovo capitolo per la band, essendo il primo pubblicato con questa etichetta dopo due album per Transgressive e uno per Grand Jury Music.

Chi sono gli Hippo Campus

Gli Hippo Campus sono una band indie-rock proveniente da Saint Paul, Minnesota. Il gruppo è composto da Jake Luppen (voce e chitarra), Nathan Stocker (chitarra), Zach Sutton (basso), Whistler Allen (batteria) e DeCarlo Jackson (tromba e percussioni). Noti per il loro sound unico e le loro capacità tecniche, gli Hippo Campus hanno saputo distinguersi nel panorama musicale indie.

Singoli che anticipano l’album del 2024

Nei mesi precedenti all’annuncio di Flood, la band ha rilasciato due singoli: Everything At Once e Tooth Fairy. Questi brani hanno anticipato il nuovo album, offrendo un assaggio del sound e delle tematiche che saranno esplorate in ‘Flood’.

Il sound degli Hippo Campus

A un primo ascolto, il sound degli Hippo Campus potrebbe sembrare semplice e diretto. Tuttavia, una maggiore attenzione rivela la complessità della loro scrittura e degli arrangiamenti. La band è influenzata dalla tradizione indie-rock inglese e spesso paragonata a gruppi come Little Comets e King Krule.

Le influenze e lo stile musicale

Gli Hippo Campus si ispirano alla scena indie-rock inglese, creando un mix sonoro che combina elementi melodici e complessi. Il loro stile musicale si distingue per l’abilità nella composizione e nella tecnica esecutiva, con spartiti intricati e arrangiamenti dettagliati.

Le performance dal vivo

Nel corso degli anni, gli Hippo Campus hanno partecipato a numerosi festival di rilievo, tra cui South by Southwest, Lollapalooza, Bonnaroo e Summerfest. Inoltre, hanno calcato il palco dell’importante rassegna inglese di Reading, consolidando la loro reputazione come band live di grande impatto.

La produzione di “Flood”

Flood rappresenta una rinascita per gli Hippo Campus. L’album è stato registrato in soli 10 giorni presso i Sonic Ranch studio di Tornillo, Texas, con la collaborazione dei produttori Caleb Wright (Charly Bliss, Samia) e Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee, Kevin Morby). La rapidità della registrazione non ha compromesso la qualità del prodotto finale, che promette di essere un lavoro coeso e innovativo.

Conclusione

Il nuovo album Flood degli Hippo Campus si preannuncia come una pietra miliare nella carriera della band. Con influenze variegate e una produzione di alto livello, gli Hippo Campus sono pronti a stupire ancora una volta i loro fan e a conquistare nuovi ascoltatori con il loro quarto album. Restate sintonizzati per l’uscita il 20 settembre 2024. (La redazione)