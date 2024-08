Estate 2024: Rock in Liri e Ponte Rock, due eventi imperdibili in provincia di Frosinone

La provincia di Frosinone si prepara a ospitare due eventi di musica indipendente davvero interessanti. Parliamo della decima edizione di Rock in Liri, prevista venerdì 23 agosto 2024 in quel di Isola del Liri, e della sedicesima edizione di Ponte Rock che, invece, si terrà sabato 31 agosto 2024 ad Arpino.

Due occasioni uniche per gli amanti della buona musica alternativa

Rock in Liri e Ponte Rock rappresentano due appuntamenti dal vivo imperdibili per chiunque ami la buona musica alternativa e indipendente. Entrambi i live non solo offrono la possibilità di ascoltare ottima musica, ma anche di vivere l’atmosfera unica delle serate estive nella splendida cornice di Arpino, città che ha dato i natali a Cicerone, e Isola del Liri, piccola cittadina della provincia di Frosinone nota per la sua singolare grande cascata in pieno centro urbano.

Le band di Rock in Liri 2024

Saranno tre le band che si esibiranno a Rock in Liri il 23 agosto 2024

Julie’s Haircut

Bartolini

Ultranoia

Le band di Ponte Rock 2024

Anche a Ponte Rock, come da tradizione, saranno tre le formazioni che suoneranno al Parco Sangermano di Arpino:

Tropea

Le cose importanti

All Little Lies

Due date, due eventi estivi e sei performance da non perdere

Non c’è dubbio che Rock in Liri e Ponte Rock siano tra gli eventi dal vivo più attesi di questa estate nella provincia di Frosinone. Il 23 agosto 2024, Isola del Liri accoglierà Julie’s Haircut, Bartolini e Ultranoia per una serata che promette di essere straordinaria. Pochi giorni dopo, il 31 agosto 2024, ad Arpino saranno di scena Tropea, Le cose importanti e All Little Lies che offriranno un’esperienza musicale indimenticabile.

Due date, due eventi e sei performance che in questa estate 2024 faranno di Isola del Liri e Arpino i veri centri della musica alternativa e indipendente della provincia di Frosinone. Non resta quindi che segnarsi le date sul calendario e prepararsi a godere queste due straordinarie serate di musica dal vivo. (La redazione)