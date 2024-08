«Lament» degli Ultravox: una ristampa celebra il 40° anniversario dell’album

Dopo il successo delle rimasterizzazioni di album iconici come Vienna, Rage in Eden e Quartet, Steven Wilson torna a lavorare su un altro capolavoro degli Ultravox. Questa volta è il turno di Lament, il settimo album del gruppo inglese, originariamente pubblicato nel 1984. Il disco include brani leggendari come One Small Day, Dancing with Tears in My Eyes e la title track Lament.

Un’edizione ricca di contenuti

La ristampa di Lament non si limita solo alla rimasterizzazione dell’album originale. Sarà disponibile dal 6 settembre 2024 e includerà ben 45 brani aggiuntivi. Oltre ai singoli con le rispettive b-side, la nuova edizione offre remix, rarità e un concerto inedito del 1984. Inoltre, il set contiene un disco di remix estesi in puro stile anni ’80, curati da Steven Wilson, Moby e altri artisti di rilievo.

Formati disponibili e dettagli tecnici

Per soddisfare i collezionisti e gli appassionati, il box set sarà disponibile in diverse edizioni. Gli appassionati di vinile potranno optare per una deluxe edition da 5 LP o per il master half-speed su doppio album. In alternativa, sarà disponibile un box set di 7 CD+1 DVD. Tutti i formati sono stati progettati replicando fedelmente l’opera d’arte originale del designer Peter Saville, con stampa in nero su cartoncino nero.

Extra e materiali inediti

L’edizione vinile del box set include un libretto formato LP di 20 pagine. Questo booklet contiene foto e materiali inediti, oltre a un nuovo saggio con interviste esclusive alla band, realizzate da John Earls di Classic Pop. Tra i contenuti speciali, spicca una replica del programma del tour del 1984 e la nuova versione Lament 5.1, pensata da Steven Wilson. Non manca la registrazione inedita di un live londinese del 1984, che offre un’esperienza unica per i fan.

Un omaggio a Warren Cann e alla storia degli Ultravox

Lament è l’ultimo album degli Ultravox con il batterista Warren Cann fino alla reunion del 2012 con l’album Brilliant. Questa edizione celebra non solo il 40° anniversario dell’album, ma anche il contributo significativo di Cann alla storia della band.

Conclusione

Nel 40° anniversario arriva la ristampa di Lament degli Ultravox, in uscita il 6 settembre 2024 per Chrysalis, rappresenta un evento imperdibile per i fan della band. Grazie al lavoro meticoloso di Steven Wilson e alla ricchezza dei contenuti aggiuntivi, questa edizione offre un viaggio nostalgico e approfondito nella storia di uno degli album più importanti degli Ultravox. (La redazione)