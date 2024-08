Muore Massimo Cotto, giornalista musicale, speaker radiofonico e scrittore

Si è spento all’età di 62 anni il giornalista musicale, speaker radiofonico e scrittore Massimo Cotto. Cotto ha sempre lavorato con e per la musica con lo stesso entusiasmo di gioventù, quando, appena diciassettenne, sul finire degli anni Settanta, folgorato da Thunder Road di Bruce Springsteen, decide di abbandonare la pallacanestro per occuparsi di rock and roll.

Massimo Cotto ha iniziato la sua carriera a RaiStereoNotte nel 1983, passando poi a Radio Capital nel 2003, fino ad approdare a Virgin Radio nel 2012. Qui, tra l’altro, la sua trasmissione Rock Bazar si è aggiudica il Premio Speciale Targa Mei Musicletter 2016 come “Miglior programma radiofonico dell’anno” (in ex aequo con Rock and Roll Circus su Rai Radio 2 di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini).

Tuttavia la sua carriera non si è limitata alla radio: ha scritto numerosi libri, curato rubriche, svolto attività teatrali, partecipato a trasmissioni televisive e diretto festival e progetti musicali. Massimo Cotto lascia il figlio, la moglie Chiara Buratti e una comunità di amici perdutamente innamorati, come lui, della musica e in particolare del rock. (La redazione)