Le classifiche airplay settimanali e le nuove hit su EarOne [ultimi aggiornamenti]

Se sei un appassionato di musica, conoscere le dinamiche dietro le hit di oggi e scoprire nuovi artisti emergenti è fondamentale. Su EarOne, hai la possibilità di esplorare tutto questo e molto di più. Ma prima di addentrarti nel mondo delle classifiche musicali, è utile familiarizzare con alcuni termini chiave dell’airplay.

Cosa sono le classifiche airplay?

Le classifiche airplay sono strumenti essenziali per l’industria musicale, poiché misurano la frequenza con cui le canzoni vengono trasmesse dalle stazioni radio e televisive. Queste classifiche sono utilizzate per determinare la popolarità di singoli brani o artisti, basandosi sul numero di passaggi in onda. Più un brano viene trasmesso, maggiore sarà la sua visibilità e successo.

Terminologia comune dell’airplay

RadioDate

Il termine RadioDate indica la data in cui un brano musicale può essere trasmesso per la prima volta dalle radio. Questo momento è cruciale poiché segna l’inizio ufficiale della promozione radiofonica del brano e del suo potenziale ingresso in classifica.

Climbers

Gli Highest Climbers sono i brani che hanno registrato il maggiore salto in posizioni nella classifica radio in un determinato periodo. Questo termine identifica le canzoni che hanno guadagnato rapidamente popolarità, segnalando un forte incremento nell’accoglienza da parte delle stazioni radio.

NewEntry

Le Highest New Entries sono i nuovi brani che sono entrati in classifica per la prima volta, raggiungendo subito le posizioni più elevate. Questo termine evidenzia le canzoni che hanno avuto un impatto significativo sin dal loro debutto, mostrando un forte interesse delle radio.

Come vengono generate le classifiche su EarOne?

Le classifiche su EarOne sono basate sull’ascolto delle canzoni trasmesse da un campione rappresentativo di quasi 200 emittenti italiane, che includono stazioni nazionali, superstation, locali, web radio e canali televisivi musicali. Esistono due tipi principali di classifiche:

Classifiche per punteggio : Determinate dal numero di passaggi radio ottenuti da un brano e dai dati di ascolto della stazione che lo trasmette, considerando giorno e fascia oraria.

: Determinate dal numero di passaggi radio ottenuti da un brano e dai dati di ascolto della stazione che lo trasmette, considerando giorno e fascia oraria. Classifiche per passaggi: Basate esclusivamente sul numero di volte in cui il brano è stato trasmesso.

Se un brano esiste in più versioni (es. remix), i punteggi o i passaggi di tutte le versioni vengono sommati per ottenere il valore finale. Le classifiche ufficiali sono aggiornate settimanalmente, con un periodo di riferimento che va dalle 00:00 del venerdì alle 23:59 del giovedì.

Le principali classifiche EarOne

Top 100 EarOne Airplay generale

Questa classifica elenca i 100 brani più ascoltati nelle radio italiane durante la settimana, ordinati in base al punteggio ottenuto.

Top 50 EarOne Airplay indipendenti

Dedicata ai brani di etichette indipendenti, questa classifica mostra le 50 canzoni più popolari nell’airplay radiofonico.

Top 100 EarOne Airplay italiani

Questa classifica raccoglie i 100 brani in lingua italiana più trasmessi dalle radio nel corso della settimana.

Top 100 EarOne Airplay internazionali

Simile alla classifica italiana, ma dedicata ai brani internazionali, questa classifica mostra i 100 brani in lingua straniera più ascoltati.

Classifiche di genere

Le classifiche di genere su EarOne si concentrano su specifici stili musicali, includendo solo i brani con RadioDate entro i 24 mesi precedenti. Ecco alcune delle classifiche di genere più popolari:

Top 100 EarOne Airplay Dance : i 100 brani dance più popolari della settimana.

: i 100 brani dance più popolari della settimana. Top 50 EarOne Airplay Urban : i 50 brani urban più trasmessi.

: i 50 brani urban più trasmessi. Top 50 EarOne Airplay Rock : i 50 brani rock più ascoltati.

: i 50 brani rock più ascoltati. Top 20 EarOne Airplay Latin: i 20 brani latin più popolari della settimana.

Classifiche TV

Le classifiche TV di EarOne includono:

Top 50 EarOne Airplay TV per punteggio : basata sui dati di audience Auditel.

: basata sui dati di audience Auditel. Top 20 EarOne Airplay TV indipendenti : per i brani di etichette indipendenti più trasmessi.

: per i brani di etichette indipendenti più trasmessi. Top 50 EarOne Airplay TV per passaggi: focalizzata sul numero di passaggi nelle televisioni musicali.

Altre classifiche

Tra le altre classifiche rilevanti su EarOne troviamo:

Top 50 EarOne Airplay Indipendenti per passaggi : classifica dedicata ai brani indipendenti più trasmessi.

: classifica dedicata ai brani indipendenti più trasmessi. EarOne Airplay Sanremo: una classifica speciale per i brani del Festival di Sanremo, basata sul loro airplay durante il Festival.

Per esplorare queste classifiche e scoprire le nuove tendenze musicali, visita il sito ufficiale di EarOne. (La redazione)