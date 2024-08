Tarantelliri 2024 a Veroli, in provincia di Frosinone, con BigMama, Piero Pelù e Massimo Pericolo

Dal 22 al 25 agosto 2024, Veroli, in provincia di Frosinone, ospiterà la XV edizione di Tarantelliri, un festival ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura popolare. Quest’anno, il festival promette di essere particolarmente entusiasmante, con un programma che vedrà esibirsi grandi artisti della scena pop italiana come BigMama, Pierò Pelù e Massimo Pericolo.

BigMama, giovedì 22 agosto

La serata di apertura di giovedì 22 agosto vedrà protagonista BigMama, una delle voci più originali e potenti della scena rap italiana. Il concerto si terrà nell’area esterna del Palacoccia, con ingresso gratuito, offrendo un’occasione unica per ascoltare dal vivo questa artista emergente.

Però Pelù, sabato 24 agosto

Sabato 24 agosto, invece, il festival vedrà la partecipazione di Piero Pelù, storico frontman dei Litfiba, che porterà a Veroli il suo “Deserti Tour 2024”. Anche questa esibizione si terrà nell’area esterna del Palacoccia, promettendo un finale all’insegna dell’energia e del rock.

Massimo Pericolo, domenica 25 agosto

Domenica 25 agosto, infine, Tarantelliri 2024 chiuderà i battenti alla grande con l’esibizione di Massimo Pericolo, il rapper italiano più discusso e amato dalle generazioni underground del nostro Paese.

L’evento pop della Ciociaria

Il Festival di Tarantelliri continua così a celebrare la musica in tutte le sue forme, unendo tradizione e modernità in un contesto suggestivo come quello di Veroli. L’evento rappresenta un’importante occasione per il territorio, attirando appassionati da tutta Italia e confermando il festival come un punto di riferimento nel panorama musicale pop estivo della Ciociaria. (La redazione)