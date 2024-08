Bonobo con il nuovo singolo “Expander” e un concerto a Milano

Disponibile da mercoledì 14 agosto 2024, Expander è il nuovissimo singolo di Bonobo, noto per il suo stile unico che mescola voci organiche e strumentazioni con una sofisticata sensibilità da dancefloor. Questo brano promette di essere un’altra eccellente traccia club-oriented che arricchisce la discografia dell’artista britannico.

La magia di Bonobo

Bonobo ha sempre dimostrato una rara abilità nell’intrecciare elementi organici con influenze elettroniche. Con Expander, l’artista continua a esplorare questa fusione sonora, creando un pezzo che incarna perfettamente il suo stile distintivo. Questo nuovo singolo arriva dopo il suo acclamato set sullo stage Levels di Glastonbury, che ha ulteriormente consolidato la sua reputazione come uno dei pionieri della musica elettronica moderna.

Il ruolo dei Party Outlier

Expander non è una novità assoluta per i fan di Bonobo. Il brano è stato già rodato in diversi eventi esclusivi della serie Outlier, party curati dallo stesso musicista e producer. Questi eventi, rinomati per la loro atmosfera intima e la selezione musicale di alta qualità, hanno permesso a Expander di maturare ed essere accolto con entusiasmo dal pubblico.

La scena musicale: successi e collaborazioni recenti

Bonobo ha recentemente ricevuto elogi da una nuova generazione di artisti come Barry Can’t Swim, DJ Koze, Sofia Kourtesis, Kelly Lee Owens, DJ Tennis e Dixon. Questo riconoscimento si aggiunge a una serie di successi che includono una performance indimenticabile in back-to-back con i Disclosure al loro pop-up Friends & Family a Los Angeles. Inoltre, nel marzo scorso, Bonobo ha conquistato il palco del Drumsheds di Londra, un evento sold-out che ha accolto ben 15.000 persone.

Il percorso di Bonobo

Expander si inserisce perfettamente nel percorso musicale di Bonobo, seguendo le orme di singoli precedenti come Heartbreak del 2020, che si ispirava alla scena disco di New York in collaborazione con Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Altri successi recenti includono Defender e ATK del 2022, così come Fold con Jacques Green del 2023. Ogni brano mostra un’evoluzione e una sperimentazione continua che caratterizzano il lavoro di Bonobo.

Prossimo appuntamento in Italia

I fan italiani avranno l’opportunità di vivere l’esperienza “Expander” dal vivo il 13 settembre 2024 al Circolo Magnolia di Segrate (Milano). Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per assistere alla performance di Bonobo in uno dei suoi contesti più iconici.

Ascolta “Expander” di Bonobo

Expander di Bonobo è molto più di un semplice singolo; è un’affermazione della sua continua innovazione e del suo impegno verso la creazione di musica che trascende i confini del dancefloor. Non perdere l’occasione di scoprire questo nuovo capitolo della sua carriera e di vivere l’esperienza unica di un artista che continua a definire il panorama musicale contemporaneo. (La redazione)